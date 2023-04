“Podría empeorar gravemente”: exministro Alejandro Gaviria advierte de los graves problemas económicos que dejaría la reforma a la salud

El exministro de Educación, Alejandro Gaviria, volvió a referirse sobre la reforma a la salud impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. En esta ocasión, señaló que el proyecto de ley no aborda los problemas financieros.

Por medio de su cuenta de Twitter, Gaviria compartió una reflexión sobre los problemas de los sistemas de salud, teniendo en cuenta las causas que los sostienen. Sumado a ello, afirmó que la reforma actual no aborda esos problemas y, contrariamente, podría empeorarlos gravemente. Su análisis lo hizo con base a su experiencia como jefe de cartera del MinSalud durante la presidencia de Juan Manuel Santos. El documento data de 2017.

Comparto esta reflexión sobre los problemas financieros de los sistemas de salud (todos) y sus causas.



La reforma actual no aborda estos problemas.



Podría empeorarlos gravemente. https://t.co/ZKHCKvB9Mh — Alejandro Gaviria (@agaviriau) April 9, 2023

En primer lugar, señaló que los sistemas de salud están en crisis a niel mundial, pero cada uno responde a causas diferentes, aunque preponderantes; las cuales deben contemplarse en la agenda política y administración pública. La primera causa que señaló el exministro fue la presión tecnológica, específicamente en el precio de los tratamientos del cáncer. Si bien los avances son significativos, para ese momento su valor era diez veces más que hace 15 años.

Por ejemplo, señaló que los medicamentos para tratar la hepatitis B con impagable. Sumado a ello, expuso que si se tomara en cuenta solamente a California, el costo para este tratamiento superaría el gasto de educación primaria y secundaria. “En Colombia, superaría los cinco billones de pesos. Un solo medicamento quebraría los sistemas de salud”, señaló.

“En general, las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos biotecnológicos, por ejemplo, han puesto una enorme carga financiera sobre los sistemas de salud. En muchos casos hay una gran brecha (casi un abismo) entre precio y valor”, planteó Gaviria. La segunda causa que expuso el exministro fue que los sistemas de salud se han desligado del acceso a la capacidad de pago.

Gráfica compartida por Alejandro Gaviria sobre el precio de medicamentos. (Bloomberg Business, 2017) - Foto: Bloomberg Business

Con base a lo expuesto en su análisis, la protección financiera debe ser uno de los objetivos primordiales de los sistemas de salud, pero contemplarlos a precio cero genera distorsiones. “Si el costo se vuelve irrelevante en las decisiones, la demanda irá hasta el punto en el cual el beneficio marginal es cero. Como le oí decir a un médico intensivista hace unos meses, antes del aseguramiento, las familias pedían encarecidamente que sacaran a sus parientes de las UCI, hoy piden que los dejen allí indefinidamente. Los precios importan”, señaló.

A modo de conclusión, Gaviria indica que, por un lado, el problema de los sistemas de salud no se solucionan modificando al pagador de privado a público o viceversa. No obstante, afirmó que las reformas a la salud propuestas siempre le apuntan a ello, aunque esto no sea necesario para mejorar el sistema.

Gráfica compartida por Alejandro Gaviria sobre el gasto del sistema de salud. - Foto: Twitter: @agaviriau

Sumado a ello, el siguiente aspecto radica en que hay que desarrollar instituciones que sepan como lidiar con las crisis permanentes. Con respecto al contexto colombiano, Gaviria expuso que el manejo de la crisis requiere dos tipos de políticas públicas. Por un lado, unas que apunten a pagar las deudas, como lo son la capitalización de EPS, saneamiento de deudas estatales y contar con instrumentos de liquidez transitorios. Además, la otra medida debe estar enfocada en recobrar el equilibrio, bajo la base de la política farmacéutica que contemple nuevos mecanismos de pago, cuente con un modelo integral de atención a la salud y la evaluación de tecnologías en salud a partir de nuevas fuentes de recursos.

“En suma, para superar la crisis incumbe, primero, conocer sus causas últimas, y, segundo, recuperar el equilibrio y la coherencia de los arreglos sociales”, concluye el ex jefe de cartera.