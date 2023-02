Polémica: director de la Adres, Félix León Martínez, aseguró que “el Seguro Social está de vuelta, gústeles o no les guste”

Este lunes 27 de febrero se llevó a cabo una audiencia pública en el Congreso en el que participaron varios actores de la sociedad civil y representantes de distintas organizaciones para discutir el proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno hace unas semanas.

Una de las intervenciones fue la del director de la Adres, Félix León Martínez, quien sorprendió con un anuncio que ya genera discusión en la opinión pública. Dijo que con el modelo que propone el Gobierno se volverá a lo que era el Seguro Social.

“Que no digan que este es el viejo Seguro Social, que lo van a hacer de nuevo. Pues resulta que el Seguro Social es una construcción de la socialdemocracia del mundo, es una construcción del tripartismo que creó los estados de bienestar, no creó solo el Instituto de Seguros Sociales de Colombia, que dio el bienestar de muchas naciones. Y que hoy está de vuelta gústeles o no les guste”, aseguró León Martínez en la audiencia en el Congreso.

En el Congreso se llevó a cabo una audiencia sobre la reforma a la salud. - Foto: Cortesía Prensa Olga Lucía Velázquez

Agregó que basa su argumento en la declaración que se hizo en el foro de Davos, Suiza, en febrero de 2023, en el que, según dijo, un estudio concluye que “el futuro está en volver a un trabajo armónico de las sociedades entre patronos, trabajadores y Gobierno”.

León agregó: “Venimos de una etapa muy neoliberal en la que solo patrones son los que deciden, el Gobierno trabaja para los empresarios y los trabajadores por allá; no, el mundo está volviendo a una relación de un capitalismo más armónico que garantice beneficios a los trabajadores y que se sienten permanentemente a hacer acuerdos entre patronos, trabajadores y Gobierno”.

Y dijo que “si no les gusta” esa forma de democracia lo entiende y que ese viejo Seguro Social sería una forma de entender que los trabajadores tienen decisión en el país, así como los “patronos” y el Gobierno, pero que no son la única voz, sino que tienen que tomarse decisiones “armónicas sobre los recursos de la salud”, señaló.

El anuncio llama la atención porque la ministra de Salud, Carolina Corcho, había dicho que su proyecto presentado a los parlamentarios en ningún momento plantea volver al Seguro Social. “Corremos el riesgo de que las reformas sociales naufraguen en un mar de desinformación y fake news. Se ha dicho que con la reforma a la salud vamos a volver al Seguro Social: falso de toda falsedad”, afirmó la ministra de Salud.

Félix León Martínez, director de Adres, aseguró que en ese modelo el trabajador tiene más incidencia. - Foto: Ministerio de Salud

La posibilidad de que se vuelva al modelo del seguro social ha sido una alerta que han tenido expertos y académicos. El decano de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario, Gustavo Quintero, en entrevista con SEMANA, afirmó que sería un error volver a ese modelo y que la reforma lo plantearía.

“El poder que adquieren la Adres y la Nueva EPS, casi que juntándolos, conforman un nuevo Instituto del Seguro Social, como el que existió hace más de 30 años. Esto tiene una experiencia que no se puede olvidar y que a uno le daría miedo que se volviera repetir”, aseguró el decano de esa facultad.

Además, señaló que en el proyecto de ley no están claros los planes de financiamiento de una empresa de tal magnitud. “Si uno mira al final de los 152 artículos, encuentra que todo está sujeto a que haya un Presupuesto General de la Nación para esos costos que requiere la financiación y que estén en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Lo que dice es que no hay plata y que todo se hará si hay plata”, dijo el académico.

Por su parte, el director de la Adres agregó en el Congreso que la modificación que se hará en la reforma con respecto a esa entidad que dirige, y que ahora tendrá más poder, es que será la encargada de gran parte de los recursos de la administración pública en salud y que tendrá como objetivo “recuperar la administración pública de los recursos públicos”, aseguró el director de la entidad.

Según detalló el funcionario del Gobierno, con el nuevo modelo, la Adres tendrá que encargarse de la organización de los recursos para el financiamiento de gran parte del sistema de salud en el país, entre ellos la atención primaria.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, había dicho que volver al modelo de la Seguridad Social eran "fake news". - Foto: istock / guillermo torres-semana

Aclaró que los recursos no se entregarían directamente a los municipios, sino que se destinarían a la atención primaria en los municipios a las entidades de salud. “La Adres se reserva la potestad de girar esos recursos a los centros de atención primaria en salud”, afirmó León.

Además, señaló que las ESE no serán autónomas, sino que dependerán de un presupuesto de la Nación. “La Adres hará los giros correspondientes a esos recursos”, aseguró.

El director de la Adres dijo que con la reforma a la salud, esta entidad pasaría a girar los recursos directamente tanto a clínicas y hospitales privados como a centros públicos de atención en salud. “Hoy en día gira 6 billones mensuales a las EPS anticipados”, afirmó.