Polémica negociación para liberar a 9 secuestrados en el Cauca: llevar información al Gobierno Petro y no financiar a las Fuerzas Militares

Las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Mordisco le dieron la luz verde a la liberación de los nueve contratistas de la Gobernación del Cauca , que fueron secuestrados mientras se desplazaban por el municipio de López de Micay. Aparentemente, una de las condiciones es que la administración departamental no financie las tareas de las Fuerzas Militares y remita información al Gobierno Petro.

La guerrilla detalló que, supuestamente, la administración daría un paso al costado con esa iniciativa y, por eso, presuntamente, se daría la liberación de los secuestrados en las próximas horas: “La Gobernación del Cauca, en comunicación interna, informa que ya no continuará con el proyecto de aprovisionamiento en tecnología militar”.

SEMANA contactó a la Gobernación para conocer su posición frente a las declaraciones de las disidencias de las Farc y respondió que, de momento, no habrá un pronunciamiento oficial para no afectar el curso de las negociaciones por cualquier episodio podría comprometer la vida de los retenidos, pero advirtió que, hasta ahora, no se ha asumido ningún pacto.