Polémica: para el presidente Petro, Iván Márquez no es el principal problema de seguridad en Colombia, sino la crisis climática

El presidente de la República, Gustavo Petro, en una reflexión que realizó sobre los efectos que trae consigo la crisis climática para Colombia, mencionó sorpresivamente al exjefe guerrillero Iván Márquez y comandante de las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, en medio de un contexto, en el que habló Petro, de reales problemas para la seguridad nacional.

Márquez, como lo recordará el país, abandonó el proceso de paz que firmó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las Farc, del cual fue negociador, rearmándose “hasta los dientes” y amenazando, al parecer desde territorio venezolano, con desplegar nuevos atentados terroristas en contra de la población colombiana.

Sin embargo, el jefe de Estado manifestó desde San José del Guaviare, zona en la que adelantó una agenda de trabajo, que el principal problema de seguridad que tiene Colombia es la crisis climática, por encima, inclusive, de lo que según él muchos pueden pensar que pueda representar un personaje como Iván Márquez.

“En el cambio del ciclo del agua, cambian los comportamientos y los contactos de las bacterias, de los virus, y de otras formas invisibles que pueden ir acabando especies, e incluso, lo decía Stephen Hawking, la especie humana”, expuso Petro.

Y agregó en su declaración –la cual contó con la presencia del embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri–: “Este es el principal problema de seguridad. Ustedes dirán “no, es que es Iván Márquez”. Sí, puede ser, pero este es el principal”.

“Si no lo tenemos de frente (crisis climática), entonces no sabemos en qué planeta estamos y en qué circunstancias estamos, y ciegos vamos camino al suicidio; nos estamos suicidando”, aseguró el presidente Gustavo Petro.

De la misma manera, el jefe de Estado fue enfático en señalar que la selva amazónica tiene que ser salvada, detallando que desisten para tal fin varias razones.

“Una local, poco entendida por la sociedad colombiana porque no se le explica, porque no se le muestra su importancia; cada árbol de la selva al absorber el agua del subsuelo, de las lluvias que caen allí, alimentarse de esa agua saca a través de sus copas arriba, vapor de agua. Y cuando ya no hablamos de un árbol, sino de millones y millones en la gran masa forestal que representa la selva amazónica, esos vapores de agua se configuran como grandes ríos aéreos”, dijo Petro.

¿Qué pretende el Gobierno nacional con Iván Márquez?

Hace varios días, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, fue contundente y confirmó el encuentro que sostuvo con Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, pese a que se rearmó y volvió al negocio ilícito del narcotráfico. El funcionario de la Presidencia de la República reveló la postura de Márquez sobre la política de paz total.

Rueda indicó, en ese momento, que Márquez está lúcido y con una disposición y voluntad de paz, que, según el funcionario, también tienen las organizaciones criminales de las denominadas disidencias de las Farc.

“Iván Márquez está vivo, lúcido y consciente”, dijo en esa ocasión a Blu Radio.

Y en una rueda de prensa con varios medios de comunicación incluido SEMANA, el funcionario del Gobierno nacional fue más allá y dio detalles del encuentro con el jefe de las disidencias: “Se trata de una exploración, él manifestó (Iván Márquez) su disposición y la de su organización hacer parte de la paz total”.

El alto comisionado de Paz, pese a que no dio detalles del lugar del encuentro con Márquez, ha dicho en repetidas oportunidades que el jefe de la Segunda Marquetalia estaría en Venezuela con serios problemas de salud.

Finalmente, hace varios días el comisionado Rueda, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, reveló que más de diez grupos armados ilegales ya iniciaron la aplicación de un cese unilateral al fuego en varias regiones del país, situación que, según el funcionario de la Presidencia, abona el camino para un cese multilateral.