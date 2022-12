Polémica: presidente Petro permitirá la siembra de hoja de coca hasta que la sustitución de cultivos realmente funcione

El presidente de la República Gustavo Petro anunció que su gobierno permitirá que el campesino siga cultivando la hoja de coca mientras que la sustitución de cultivo funcione y así pueda según el jefe de Estado trasladarse definitivamente a una opción de cosecha lícita.

En el marco de la primera asamblea nacional cocalera que se llevó a en El Tarra en el departamento de Norte de Santander, dio instrucciones el presidente Petro al Gobierno para que se diseñe un programa que cumpla con la finalidad de entregar un negocio sólido y sostenible a los campesinos.

“Se debe diseñar un programa para que un campesino pueda seguir con la hoja de coca mientras funcione el cultivo sustitutivo, nos van a decir que conviven con ese satán, no, convivimos con la realidad, no solamente no cometer los errores del pasado, se puede hacer con un proceso de diálogo”, sostuvo Petro.

Y añadió en su declaración: “Los funcionarios públicos deben venir al territorio, claro que tenemos que sacar al campesino, tenemos que pasar a otras eras, la producción de la sustitución de cultivos en bruto debe convertirse en industria, no solo es plantar hoja de cacao sino que tiene que haber una chocolatería en la misma región”.

“Llegó un momento en donde este Gobierno sea capaz de abrirle las perspectivas a todos aquellos y aquellas que aún insisten en la violencia. Llegó el momento de la Paz Total”: Presidente @petrogustavo. pic.twitter.com/5IvS69YVNb — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 16, 2022

“Nosotros no tenemos que fracasar, tenemos que construir la sociedad, me parecen pertinentes las propuestas de manera conjunta que se han presentado, por ejemplo una, si un campesino cultivador de coca no quita su cultivo porque no sabe que le espera, por ejemplo el hambre, si esa desconfianza no le permite dar el paso y observa un cambio estructural en el mercado de la cocaína mundial, porque cambiaron los dueños del narcotráfico, no son colombianos, ya son organismos poderosos y un Pablo Escobar palidecería, se debe buscar la solución”, subrayó Petro.

Tal y como se tenía previsto, inició en el municipio de El Tarra, mejor conocido como el corazón del Catatumbo, subregión del departamento de Norte de Santander, el encuentro de cocaleros que se realiza los días 15 y 16 de diciembre, la cual contó con a presencia del presidente Gustavo Petro.

Este evento es la oportunidad para exponer la realidad de los catatumberos entorno a la problemática de la coca y la sustitución gradual y concertada de los cultivos ilícitos que se ejercen en este territorio afectado por la guerra.

En ese orden de ideas, la poblaciones afectadas realizan estos diálogos entre comunidades, sectores productivos y Gobierno para buscar mejores soluciones y socializar las propuestas de cambio que plantea el mandatario de los colombianos para esta región.

“Esto es una iniciativa que surgió por voz propia del presidente en la visita que realizó el pasado mes de septiembre y a su vez se encuentra apoyado por todas las organizaciones sociales y las comunidades indígenas del pueblo Barí del Catatumbo”, indicó Juan Carlos Quintero, director de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

“El objetivo de este encuentro es escuchar la multiplicidad de sectores del Catatumbo con presencia en la región y tenemos que ver con comunidades que tienen su base económica alrededor de los cultivos de la coca y la idea principal es formular una propuesta alternativa integral de sustitución que por primera vez recoge el consenso regional y permita generar una política pública”, puntualizó el director de Ascamcat.

Ante este encuentro, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, anunció la masificación de gas domiciliario para el Catatumbo, un hecho histórico para esta región que tiene como inversión 41.661′828.209 pesos para beneficiar a 12.439 familias de seis municipios catatumberos.

“Esto representa que hogares que hoy pagan más de 80 mil pesos por una bombona de gas, quedarán pagando entre 24 y 28 mil pesos por la misma cantidad de gas, representando un ahorro para los hogares de esta región nortesantandereana”, mencionó el gobernador.