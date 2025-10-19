Suscribirse

Polémico chat de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, con armamento: “¿Dónde está dando bala?”

El hermano de Daniel Quintero compartió una controvertida imagen con armamento y explicó a SEMANA lo que habría detrás de ella.

Redacción Semana
19 de octubre de 2025, 1:25 p. m.
Chat Miguel Quintero
Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, y polémico chat con fusiles y pistolas. | Foto: Suministrada a Semana API

La Fiscalía tiene en su poder cientos de conversaciones de WhatsApp que pondrían en evidencia las supuestas irregularidades que habría cometido Miguel Quintero durante la administración de su hermano, Daniel Quintero, en la Alcaldía de Medellín. Entre tantas cosas, a los investigadores les llamó la atención una fotografía que él compartió en un grupo de la aplicación el 6 de junio de 2020.

Miguel Quintero (350531xxxx) envió sobre la 1:10 p. m. de ese día una imagen donde se alcanzaron a observar fusiles y pistolas, cuya alta letalidad y precisión fueron confirmadas a SEMANA por expertos en la materia. Sus amigos, que integraban el chat y tenían cargos directivos en diferentes entidades de la capital de Antioquia, no dudaron en responderle jocosamente.

Chat Miguel Quintero
Chat de WhatsApp entre Miguel Quintero y sus amigos el 6 de junio de 2020. | Foto: Suministrada a Semana API

Álvaro Villada (310373xxxx), entonces subdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y quien sería la ficha de Miguel Quintero en esa entidad, dijo: “Eso!”. Nombre no identificado (317835xxxx) agregó: “¿Dónde está dando bala?“. Miguel Quintero continuó la conversación con un ”jajajaja". Mientras que Villada concluyó: “Qué hijueputa. Con toda la seguridad del mundo”.

El chat no ha pasado desapercibido para la justicia, y Miguel Quintero ya dio explicaciones de la fotografía. En respuesta a un cuestionario remitido por SEMANA, él aseguró que tiene un permiso para portar armas de fuego, pero se abstuvo de profundizar en el alcance de la medida por razones de seguridad: “No puedo detallar por razones de seguridad”.

Contexto: Exclusivo: este es el testimonio secreto de la supuesta venta de la gerencia de Afinia, por 8 millones de dólares, durante la alcaldía de Daniel Quintero

Frente a la pregunta de si asistía a un club de tiro, manifestó que sí y que se trataría de “Fedetiro”. En cuanto a la imagen que genera controversia, Quintero agregó a esta revista: “La foto de los fusiles es en Carabineros, donde se realizaba un entrenamiento de la Policía”.

Las autoridades judiciales le pisan los talones al hermano del exalcalde y hoy precandidato presidencial. Se le acusa, supuestamente, de intervenir en la contratación de diferentes entidades de la Alcaldía de Medellín y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, incluso de recibir presuntas coimas a cambio de las asignaciones. Él negó todas las acusaciones a SEMANA y denunció que es víctima de un posible plan que buscaría afectarlo por situaciones políticas relacionadas con Daniel Quintero, su familiar.

Miguel Quintero, junto a su hermano, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial.
Miguel Quintero, junto a su hermano, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial. | Foto: Facebook Miguel Quintero

