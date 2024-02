Por primera vez en la historia de Colombia organismos internacionales se meten de frente en la elección del fiscal. ¿Tienen intereses políticos?

Los organismos internacionales no han dicho nada sobre lo ocurrido el 8 de febrero, cuando los magistrados no pudieron salir del Palacio de Justicia. | Foto: guillermo torres-semana

Las tres comunicaciones fueron recibidas como un espaldarazo al presidente Petro y él acudió a sus redes para decir que no solamente era el pueblo el que pedía la elección, sino que el mundo entero estaba pendiente del asunto. Lo dicho por el mandatario no es cierto, por ejemplo, si se tiene en cuenta que la comunicación de la CIDH fue impulsada por José Luis Caballero, un relator cercano a los gobiernos de izquierda y cuyo escrito generó sorpresa en el órgano internacional, que habitualmente no se mete en asuntos que no tengan relación con los derechos humanos.