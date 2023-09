“¿Por qué en la ‘paz total’ los soldados concluyen que les va mejor como delincuentes?”: Ingrid Betancourt cuestiona al ministro de Defensa

Las vergonzosas imágenes del ataque en Tierralta, Córdoba

“En estos momentos no me siento libre, ustedes nos apuntan con esas armas a la cara y nosotros no estamos haciendo nada. Ustedes saben que si nos vamos a la Constitución eso no se puede hacer, eso es violación de derechos humanos”, se escucha decir a uno los lugareños.