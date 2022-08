Presidencia explicó las razones de la cancelación del evento de reconocimiento de tropas por parte de Gustavo Petro

Ante la indignación que se registró en las redes sociales por la cancelación del evento de reconocimiento de las tropas por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, el cual estaba programado según la agenda oficial para este martes, la Casa de Nariño reveló las razones del aplazamiento.

De acuerdo con altas fuentes del Gobierno del Pacto Histórico la ceremonia se pospuso porque aún faltaba la expedición de varios decretos que permitieran el pleno sustento del acto normativo, en el cual también se iba a presentar la nueva cúpula militar que fue elegida por el mandatario colombiano.

Por medio de la cuenta de Twitter, la Presidencia de la República, reveló que el evento que se iba a desarrollar en la Escuela José María Córdova se llevará a cabo el próximo fin de semana, con la presencia del jefe de Estado del Pacto Histórico.

“La ceremonia de reconocimiento de tropas, a la que tenía prevista asistir el presidente @petrogustavo este martes, ha sido reprogramada para el fin de semana con su asistencia”, dice el mensaje de Presidencia de la República.

Sin embargo, en la escuela los militares esperaban el discurso de Petro, los lineamientos a las Fuerzas Militares, y lo más importante, que diera a conocer la política de seguridad humana.

Pero esta no es la primera vez que el presidente deja con la silla vacía a quienes le invitan a eventos públicos. Hace dos semanas, Gustavo Petro no asistió a una cumbre organizada por la Federación Nacional de Municipios cuyos protagonistas eran los alcaldes del país que buscaban hablar directamente con el mandatario en Bogotá. Al final no asistió a un encuentro con 800 mandatarios.

De acuerdo con su cuenta personal de Twitter en la tarde de este martes, Gustavo Petro escribió en la red social por última vez hace 20 horas.

Crónica de un nuevo desplante

Este martes, en la tarde, todo estaba listo para la ceremonia de transmisión de mando y de reconocimiento de las tropas, tras la designación de la nueva cúpula militar por parte del presidente Gustavo Petro.

El acto iba a empezar sobre las 5:00 p.m. En él asumirían los nuevos comandantes de fuerza. Aunque los invitados se encontraban en el lugar, al igual que el cuerpo de generales y sus familiares, hacia las 4:15 p.m., faltando 45 minutos, la Casa de Nariño informó que la ceremonia quedaba cancelada.

Sillas vacías en la Escuela de Cadetes José María Córdova - Foto: Suministrada

En el lugar hubo sorpresa y desconcierto, pues un hecho similar jamás había ocurrido. Una ceremonia así para un presidente recién posesionado es considerada más que sagrada.

De hecho, la vicepresidenta Francia Márquez ya se encontraba en la Escuela de Cadetes José María Córdova, en el occidente de Bogotá.

¿Qué pudo ser tan grave para que el presidente de la República dejara plantados a los generales de Colombia?

La Casa de Nariño informó textualmente a la prensa: “Les informamos que lamentablemente se canceló el evento de reconocimiento de tropas en la Escuela José María Córdova. El presidente se mantiene atendiendo reuniones urgentes privadas de Gobierno”.

Campo vacío de la escuela de cadetes José María Córdova - Foto: Suministrada

Finalmente y muy rápido, quedó vacío el campo donde se realizaría la transmisión del mando del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Algunos asistentes le enviaron fotografías a SEMANA, en las que se ven vacíos los asientos que ocuparían el presidente Petro y su ministro de Defensa, Iván Velásquez.