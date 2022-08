Increíble: la senadora que no está de acuerdo con reducir su salario porque por gastos solo “quedan libres 8 millones”

“Es imposible sostener dos carros y tener gasolina para dos carros. Nosotros (los congresistas) ganamos menos que muchos empresarios en Colombia”, fueron las palabras de Juan Manuel Corzo el 16 de septiembre de 2011 cuando era presidente del Congreso y las usó para argumentar que no tenía como pagar el combustible de sus camionetas.

Ha pasado más de una década desde aquella célebre frase y no se había vuelto a tener registro de una declaración de tal magnitud hasta este lunes, 15 de agosto, por cuenta de las palabras de la senadora de la ASI Berenice Bedoya.

Aunque parezca increíble, la congresista dijo en una entrevista que desde antes de llegar al Congreso no estaba de acuerdo en la reducción del salario de los legisladores. Además, hizo unas cuentas argumentando que ella es contadora pública.

“He hecho cuentas sobre lo que vale hacer el mantenimiento de un carro, de las camionetas, el sostenimiento de los escoltas cuando sale con uno porque toca pagarle el hotel, los viáticos y la comida”, dijo la congresista.

Sin embargo, la senadora, tal vez, no tenga conocimiento de que el mantenimiento de las camionetas lo paga la Unidad Nacional de Protección y no el congresista, como ella asegura, por cuenta de los convenios interadministrativos que se firman, justamente, para el alquiler y arreglos necesarios de las camionetas blindadas.

Lo que sí deben pagar los congresistas es la gasolina de esos vehículos que los transportan y que se les asignan cuando llegan al Congreso de la República.

Escuchen a la Senadora Berenice Bedoya del ASI decir de forma descarada que el sueldo de Congresista no alcanza y que luego de descontar todo lo que tienen que pagar le quedan libres “solo ocho millones de pesos”



Por eso ella no está de acuerdo con que les bajen el salario. 🫣 pic.twitter.com/iz3HHuO4yV — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 15, 2022

Según Berenice Bedoya, haciendo todos los descuentos “la seguridad social y lo que le retienen, quedan libres unos ocho millones de pesos”. Por esa razón, las declaraciones de la congresista que hace parte de la coalición de Gobierno ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales donde anda rondando el video con esas declaraciones.

Las declaraciones de esta congresista, posesionada el pasado 20 de julio y que ya recibió su primer pago por su labor como senadora de la República, vuelven a generar debate por la promesa que hicieron todos los integrantes del Pacto Histórico, la Alianza Verde, la ASI y otros sectores de reducir el salario de los legisladores en Colombia.

Revelan qué congresistas han apoyado la iniciativa para bajarse el sueldo | ¿Quiénes faltan?

La bancada del Pacto Histórico, liderada por Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y Catherine Juvinao, radicó hace unos días el proyecto que busca la disminución del salario de los congresistas. Sin embargo, la iniciativa entraría en vigor a partir del 20 de julio de 2026, por lo cual no tendría un impacto inmediato.

Tras la polémica que se generó en las redes sociales por este tema, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido popularmente como Jota Pe Hernández, aseguró que sí es posible bajar el salario de los parlamentarios en el actual período legislativo, y por esa razón presentó su propia propuesta.

“El proyecto siempre se ha caído en primer debate. Mi propuesta es que le hagamos una modificación a la Ley cuarta, y quitemos esa prima especial de servicios. Esta equivale a más de 11 millones de pesos, aproximadamente”, precisó.

El santandereano, de igual manera, aprovechó la coyuntura para compartir el nombre de los congresistas que ya firmaron su iniciativa y que están dispuestos a bajarse el sueldo antes de que se acabe el gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, en el listado no aparecen muchos de los senadores que prometieron reducir sus ingresos en medio de la campaña electoral, incluidos varios del Pacto Histórico, que, en teoría, le apostarían al proyecto presentado por Bolívar, Juvinao y Cepeda.

Teniendo en cuenta lo anterior, entre los senadores que no han firmado el proyecto de Hernández se destacan: Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Roy Barreras, Clara López, Wilson Arias, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Inti Asprilla y Arturo Char.

Con respecto al Partido Liberal, solo un congresista, Fabio Amin, ha apoyado la iniciativa de modificar la Ley cuarta para reducir los salarios de los parlamentarios, mientras que ningún integrante del Partido Conservador se ha manifestado hasta el momento.

Gracias presidente @DavidRacero por hacer parte de este esfuerzo, y gracias por permitirme hablar en cámara de representantes, para que los representantes se unan y apoyen este proyecto. Si es posible reducir los ingresos en este periodo y vamos a lograrlo. 🇨🇴 https://t.co/Rsr0GQkgVp — Jota Pe Hernández 🇨🇴 (@JotaPeHernandez) August 10, 2022

Así mismo, Hernández escribió a través de su cuenta de Twitter: “Conozcan (a) los congresistas que ya han firmado nuestro proyecto de ley y se suman a nuestra lucha de reducir los ingresos. Gracias, presidente David Racero, por hacer parte de este esfuerzo. Sí es posible reducir los ingresos en este periodo y vamos a lograrlo”.

Jota Pe Hernández, además, habló este miércoles en exclusiva con Vicky en SEMANA y reveló la respuesta que le dio una senadora alternativa cuando le propuso que se uniera a la iniciativa, pues ella había dicho en campaña que se bajaría el salario.

“Ayer me encontré a una senadora, que prometió la reducción de ingresos para congresistas, y le dije amablemente: ‘Quiero, por favor, que me permita enviarle mi proyecto para que lo estudie y se adhiera’. La respuesta fue muy grosera”, manifestó el creador de contenidos.

Luego, añadió: “Me contestó: ‘Yo con eso no voy. No me voy a bajar mi sueldo por nada del mundo, porque yo lo que necesito es plata’. A mí me dejó sorprendido, porque yo soy nuevo. Me dejó impactado, es gente que le importa cinco cumplirle al pueblo. Es gente que ya está acostumbrada a traicionar a quienes los eligen”.

Cabe mencionar que la propuesta de la bancada del Pacto Histórico está enfocada en modificar el régimen salarial de los parlamentarios para que tenga un tope máximo de 25 salarios mínimos mensuales, mientras que la iniciativa de Jota Pe Hernández busca modificar la Ley cuarta.

“Lo que buscamos con este proyecto es modificar la Ley Cuarta. La idea es que se reduzca el salario de los congresistas en unos diez millones de pesos. Queda un salario de 25 millones de pesos. Muchos van a decir que sigue siendo alto”, puntualizó en este medio.