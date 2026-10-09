Presidencia publicó la hoja de vida de Juan Carlos Vélez como próximo embajador de Colombia en Ecuador

En las últimas horas, la Presidencia de la República publicó en su portal oficial la hoja de vida de Juan Carlos Vélez como próximo embajador de Colombia en Ecuador. Este es uno de los cargos diplomáticos y representativos más importantes para el país, dada la estrecha relación que tiene Colombia con Ecuador, la cual se vio afectada durante los últimos meses por decisiones del anterior mandatario, Gustavo Petro.

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En la hoja de vida publicada, se indica que Vélez es abogado de la Universidad de Medellín; cuenta además con una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario de Bogotá y un diplomado en Finanzas de la Universidad EAFIT de la capital antioqueña.

La Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Juan Carlos Vélez como próximo embajador de Colombia en Ecuador. Su designación llega en medio de las tensiones diplomáticas y comerciales que han afectado la relación entre ambos países. Foto: Daniel Reina

Entre sus cargos más destacados se encuentra la gerencia de la campaña del ‘No’ durante el plebiscito por la paz, campaña organizada por el partido Centro Democrático.

La tarea de Vélez con su designación será recomponer y fortalecer las relaciones entre ambos países. El año pasado, estas estuvieron a punto de romperse por cuenta de las decisiones de Gustavo Petro y los cuestionamientos sobre la respuesta frente a los grupos armados que operaban en la frontera.

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En ese contexto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impuso un arancel del 30 % a los productos de Colombia, alegando que no se estaba controlando de manera adecuada el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común, lo que obligaba a Ecuador a asumir mayores costos de seguridad.

La relación entre Colombia y Ecuador atravesó meses de tensión tras la imposición de aranceles del 30 % a productos colombianos por parte del Gobierno de Daniel Noboa. Ahora, la posible llegada de Juan Carlos Vélez a la embajada plantea nuevos retos para la diplomacia colombiana. Foto: Montaje El País: fotos de presidencias de Colombia y Ecuador/ Raúl Palacios, El País

La decisión provocó que, desde el lado colombiano, se respondiera con la suspensión de la venta de energía eléctrica que se exportaba a Ecuador, además de la imposición de aranceles recíprocos a productos ecuatorianos y la presentación de una demanda contra Quito ante la Comunidad Andina.

Esto impactó el comercio bilateral, que se congeló casi por completo, lo que afectó a transportistas, pequeños empresarios y elevó los precios para los consumidores de ambos países.