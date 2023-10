“Presidente colombiano compara los militares israelíes con nazis”: prensa de Israel reporta pelea de Gustavo Petro con líderes judíos

El portal The Times Of Israel publicó un artículo sobre la polémica que envuelve al presidente Gustavo Petro por sus comentarios en contra de Israel, que se defiende tras el ataque del grupo terrorista Hamás. De acuerdo con la publicación, el mandatario colombiano “peleó” con líderes judíos en X, antes conocido como Twitter.

Publicación de The Times of Israel sobre Gustavo Petro. | Foto: Captura de pantalla

El medio se enfocó en varios trinos, entre ellos uno de los que publicó el sábado: “La única manera para que los niños palestinos duerman en paz es que los niños israelíes duerman en paz. La única manera para que los niños israelíes duerman en paz es que duerman en paz los niños palestinos. Eso no lo logrará jamás la guerra, solo lo logra un acuerdo de paz que respete la legalidad internacional y el derecho de los dos pueblos a existir libres. Estas fotos son de niños palestinos asesinados por la ocupación ilegal de su territorio”.

La única manera para que los niños palestinos duerman en paz es que los niños israelíes duerman en paz. La única manera para que los niños israelíes duerman en paz es que duerman en paz los niños palestinos. Eso no lo logrará jamás la guerra, solo lo logra un acuerdo de paz que… pic.twitter.com/8ZeDHj6oLi

“Terrorismo es matar niños inocentes, sea en Colombia, sea en Palestina”, contestó el presidente colombiano en un trino, incluido por The Times of Israel.

Petro no se demoró en trinar sobre el comentario del líder judío: “No me parecen justos los gobiernos que se acostumbran a bombardear niños. Dios no bombardea niños”.