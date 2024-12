“Trabajo conjunto. Este fue el tema por el que peleé con Milei verbalmente en la reunión de los más grandes y poderosos del G20, que no aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial ni colombiana por una sola razón: la delegación argentina, a la cual le entregan los videos de su intervención, la escondió, no la publicó; algo no les gustó de lo que pasó allí”, anotó el mandatario colombiano en una declaración que dio hace varios días en la Casa de Nariño.