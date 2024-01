Presidente Petro anunció que su Gobierno se trasladará en pleno al Pacífico, en un plan similar al que realizó en La Guajira

Sin embargo, el plan de La Guajira no salió como esperaba el presidente Petro, ya que la Sala Plena de la Corte Constitucional hace varias semanas dio un duro golpe al Gobierno del llamado cambio: ya que tumbó cinco de los 11 decretos que había expedido en el marco de la declaratoria de emergencia económica, social y ambiental para esa región, que no fue avalada por el alto tribunal .

Pese a que se reconoce la crisis histórica que ha vivido el departamento de La Guajira y la falta de soluciones, la Corte considera que la emisión del decreto no era justificable. “La gravedad de la crisis climática y la necesidad de actuar de manera decidida para afrontarla, no puede allanar el camino al estado de excepción, que debe seguir siendo el último recurso al cual acudir, cuando no existan mecanismos ordinarios o los existentes sean idóneos o insuficientes para conjurar la crisis e impedir la expansión de sus efectos”.