Presidente Petro denunció hallazgo de cuerpos en el mar que podrían ser por bombardeo de Estados Unidos

El presidente de la República, Gustavo Petro, pidió investigar el hallazgo de dos cuerpos en la orilla del mar en La Guajira, muy cerca de la frontera con Venezuela, y sugirió que pueden ser producto de los bombardeos de Estados Unidos en Caribe.

La denuncia la realizó a través de su cuenta en la red social X, donde respondió a un reportaje emitido por RTVC, en el que presentó el hallazgo de dos cuerpos en un poblado conocido como Puerto López.

De acuerdo con la información del medio de comunicación público, se habla también de otros posibles cadáveres que supuestamente aparecieron del lado venezolano, sin precisar el número ni las locaciones de los descubrimientos.

“Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de La Guajira”, escribió Petro en la red social X, al tiempo que solicitó a Medicina Legal “establecer identidades y coordinar con la fiscalía de Venezuela”.

“Pueden ser muertos por bombardeo en el mar”, señaló el mandatario colombiano, quien ha sido un fuerte crítico a las operaciones militares que adelanta Estados Unidos en el mar Caribe para controlar el narcotráfico.

Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de la Guajira, le pido a medicina legal establecer identidades y coordinar con la fiscalía de Venezuela. Pueden ser muertos por bombardeo en el mar pic.twitter.com/QTIBvztq8r — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 7, 2025

En otras dos publicaciones en sus redes sociales, el jefe de Estado publicó una foto y un video muy explícitos de un cuerpo a la orilla del mar y las acompañó con un mensaje: “Cuerpos en el extremo norte de La Guajira. esperamos su identificación por medicina legal”.

Un vocero de la policía del departamento de La Guajira le confirmó a la AFP que los cuerpos fueron hallados el jueves en esa playa de pescadores, pero aclaró que no se han determinado las circunstancias de sus decesos.

Las Fuerzas Militares de Estados Unidos han bombardeado desde septiembre unas 21 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, supuestamente vinculadas al narcotráfico, bajo órdenes del presidente Donald Trump.

Los ataques han dejado más de 80 muertos, hasta el momento.

Petro, en medio de crecientes tensiones diplomáticas con su homólogo estadounidense, denuncia que los bombardeos son “ejecuciones extrajudiciales” y es crítico de la política antidrogas de Trump.

El mandatario estadounidense retiró a Colombia este año de la lista de naciones aliadas en la lucha antinarco, por considerar que el país no hace lo suficiente por detener el tráfico de cocaína.

También impuso sanciones económicas contra Petro y algunos miembros de su familia. El mandatario, a ocho meses de dejar el poder, considera que las medidas son injustas y asegura que bajo su gobierno hay récord de incautaciones de droga.