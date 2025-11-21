Presidente Petro desmiente a la Cancillería y admite que Colombia sí está buscando una transición negociada de poder en Venezuela

Suscribirse

Política

Presidente Petro desmiente a la Cancillería y admite que Colombia sí está buscando una transición negociada del poder en Venezuela

Aunque la canciller Rosa Villavicencio ya lo había dicho en una entrevista, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que negaba las declaraciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 11:23 a. m.
.
María Corina Machado, Gustavo Petro y Nicolás Maduro | Foto: Fotomontaje SEMANA

Luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores negara las declaraciones de la propia canciller sobre la intervención de Colombia en un proceso de transición de poder en Venezuela, en la noche de este jueves el presidente Gustavo Petro reconoció que su gobierno sí participó activamente en gestiones diplomáticas orientadas a promover un proceso de transición política en el país vecino.

Contexto: Bloomberg publica el polémico audio de la canciller colombiana en el que revela postura del Gobierno Petro sobre salida negociada de Maduro

En el mensaje publicado a través de su cuenta de X, Petro aseguró que medió entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Joe Biden antes de las elecciones venezolanas, y que incluso en Bogotá se reunieron delegaciones de Europa, Estados Unidos, Venezuela y Colombia, con la presencia de sectores de la oposición.

El objetivo, dijo, era buscar el desmonte de sanciones, desescalar la confrontación política y abrir el camino hacia comicios libres “cuanto antes”.

Contexto: Cancillería desmiente que Colombia respalde un plan para una salida negociada de Nicolás Maduro
Rosa Villavicencio, canciller de Colombia
Rosa Villavicencio, canciller de Colombia | Foto: AFP Y GETTY

El presidente explicó que ese plan fracasó y que no se concretó el levantamiento de sanciones, ni se permitió la participación de María Corina Machado en política y que las elecciones, según él, no alcanzaron estándares de libertad. Petro afirmó que lo advirtió en su momento: “no son libres las elecciones bajo un país bloqueado”.

el jefe de Estado sostuvo que propuso un modelo de gobierno compartido, inspirado en el Frente Nacional colombiano, como fórmula temporal para generar confianza y permitir elecciones realmente competitivas.

Contexto: Canciller Yolanda Villavicencio firmó acta de cooperación por 150 millones de euros con España
Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Gustavo Petro y Nicolás Maduro | Foto: Presidencia / Getty Images

La idea, afirmó, fue presentada tanto al gobierno estadounidense como a facciones de la oposición y al propio Maduro. Aunque algunos la respaldaron, otros la rechazaron y finalmente no prosperó.

Petro también reveló que México, Brasil y Colombia habían configurado una comisión internacional latinoamericana para facilitar la mediación, pero atribuyó el fracaso del proceso al “sectarismo reinante” y a la prisa de Washington.

Gustavo Petro, Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump
Gustavo Petro, Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump | Foto: Semana, AP

El mandatario criticó además la posibilidad de una intervención armada extranjera en Venezuela, advirtiendo que podría derivar en un escenario similar al de Libia, con la expansión de economías ilícitas y grupos armados a ambos lados de la frontera.

Según Petro, cualquier salida que excluya a un sector de la sociedad venezolana solo alejará una solución política.

Canciller de Colombia ve viable una salida negociada para Nicolás Maduro con respaldo de la oposición venezolana
Canciller de Colombia ve viable una salida negociada para Nicolás Maduro con respaldo de la oposición venezolana | Foto: Montaje El País: AFP/ Presidencia

Frente a ese riesgo, insistió en que Colombia defiende una transición negociada, sin imposiciones ni violencia, que permita al pueblo venezolano construir una salida estable y democrática.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Habla papá de niña muerta en bombardeo en Guaviare: contó mentira que le dijeron para llevarla y hace grave denuncia

2. Los memes más virales que dejó la coronación en Miss Universo 2025; la señorita Colombia no se salvó

3. Presidente Petro desmiente a la Cancillería y admite que Colombia sí está buscando una transición negociada de poder en Venezuela

4. Cinco aviones militares estadounidenses volaron cerca a las costas de Venezuela. Esto se sabe al respecto

5. ¿Qué pasó con el fallo que definiría la suerte de Cielo Rusinque en la SIC?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

cancillería colombiaVenezuelaGustavo Petro

Noticias Destacadas

.

Presidente Petro desmiente a la Cancillería y admite que Colombia sí está buscando una transición negociada de poder en Venezuela

Redacción Semana
Gustavo Petro aviones Gripen Washington

El lío de Petro con los Gripen: no cesa la polémica, estos son los problemas del mandatario por la compra de los aviones suecos

Vicky Dávila y Daniel Briceño.

Vicky Dávila conversa con Daniel Briceño sobre corrupción: propuso cadena perpetua para corruptos y que les quiten los bienes

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.