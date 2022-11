Presidente Petro está convencido de que logrará que Satena compita y supere al sector privado con viajes al exterior, ¿cumplirá?

El presidente Gustavo Petro reveló los ambiciosos planes que tiene para Satena, los cuales según aseguró, están enfocados en que la única aerolínea comercial del Estado que tiene Colombia pueda competir a la par e inclusive superar al sector privado.

Dentro de la estrategia que tiene en marcha Petro espera lograr con varias medidas que adopte su gobierno un estado de financiación estable y rentable en el que una flota de Satena no solamente cumpla itinerarios nacionales, sino internacionales, según el mandatario colombiano “a cualquier rincón del mundo”.

“Satena, que es la empresa única de todas y todos los colombianos en el terreno de la aviación, ha cumplido la misión de llevar los vuelos aéreos y su servicio hacia rincones apartados de Colombia”, sostuvo Petro.

"Estamos cumpliendo": Petro por primer vuelo internacional de Satena - Foto: Satena.

Y agregó: “Debe seguir haciéndolo, a cada vez más rincones apartados, y para ello tiene que tener una fuente de financiación equilibrada, que le permita llevar la avioneta, el avión, el helicóptero allá donde está el colombiano y la colombiana más excluida”.

“Ese equilibrio financiero depende de que pueda acometer líneas rentables que son las de Colombia y, sobre todo, las internacionales. Por eso hemos inaugurado el primer vuelo internacional de la historia de Satena, como antaño quizás, hace bastantes décadas, se inauguró el primer vuelo en el territorio colombiano”, anotó el jefe de Estado en el discurso que dio este jueves en la ceremonia de conmemoración de los 103 años de la Fuerza Aérea Colombiana.

Festejamos 103 años de la Fuerza Aérea de Colombia. pic.twitter.com/tYt6Eah9Ie — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2022

De la misma manera, el presidente Petro no ocultó su intención de convertir a Satena “en la gran aerolínea bandera de Colombia y llevarnos hasta el último rincón, ojalá, del planeta Tierra”.

A renglón seguido pidió que Colombia retome una labor que había iniciado hace años, pero que la detuvo: la fabricación de aviones.

“Está en manos de la Fuerza Aérea, la construcción de riqueza, indudablemente, porque no solamente, por su misión específica de volar, sino de traer y llevar gentes, personas, puede irrumpir común eje fundamental en el crecimiento del turismo, que es en el corto plazo lo que nos puede alivianar; si las demandas por petróleo y carbón del mundo caen, el turismo nos puede permitir liberarnos en un mundo de crisis climática”, anotó Petro.

También dejó claro: “Igual me parece que debemos desarrollar la industria aeronáutica del país, no solamente soñar con volar y volar, sino construir los medios del vuelo. ¿Por qué Colombia no produce aviones y Brasil sí? Porque en Brasil hubo un empeño permanente y una decisión del Estado, partiendo de los instrumentos más simples, hasta llegar a ser un competidor mundial en el mercado de los artefactos que llamamos aviones. ¿Por qué Colombia no lo puede hacer? Lo intentó hace unos años y suspendió el proceso”.

“Pues yo creo que una segunda labor en la construcción de la riqueza nacional es el desarrollo de la industria aeronáutica de Colombia, que implica saber hacer aviones, comenzando desde lo simple, para llegar a lo complejo, como decía el filósofo”, insistió el mandatario colombiano.

Satena comprará más aviones

Tras el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, y la habilitación de las rutas áreas, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reveló que desde hace algunas semanas se están haciendo gestiones para adquirir dos aviones con capacidad de 180 pasajeros para que hagan la ruta Bogotá-Caracas.

Explicó el ministro Velásquez que para hacer el recorrido Bogotá-Caracas se requiere tener aviones con capacidad de por lo menos 180 pasajeros para que el trayecto sea rentable. “Se puede cubrir con los aviones de Satena la ruta Barranquilla-Caracas”, explicó.

Iván Velásquez, ministro de Defensa. - Foto: guillermo torres-semana

Indicó que desde hace un par de semanas se viene concertando con Satena la posibilidad de que se compren dos aviones a través de la modalidad de ‘leasing’ para poder lograr el recorrido que se está proponiendo el Gobierno nacional reactivar.

Así mismo, indicó el ministro Velásquez que la gestión para obtener los dos aviones se está realizando para que sea lo más pronto posible, antes de que finalice el año. “El presidente de Satena está trabajando en ello”, dijo el ministro Velásquez.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, señaló que “se ha especulado, se habla de que se abren los cielos con Venezuela y que Satena podría cumplir un papel, hay que ver cómo porque el equipo que tiene Satena no puede hacer vuelos directos Bogotá-Caracas, pero creo que es un buen principio y es que el cielo hay que abrirlo a todos los países del mundo”.