El jefe Estado advirtió que si las disidencias no muestran voluntad real de paz, seguirá con contundencia las acciones de la fuerza pública.

Presidente Petro lanzó fuerte advertencia a las disidencias de las Farc: “las operaciones militares no cesarán, el Ejército no se va a ir del Cauca”

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció un paquete de drásticas medidas de seguridad ante la ola de violencia por la que atraviesa el departamento del Cauca, esto luego de la sangrienta emboscada que realizaron las disidencias de las Farc en esa región del país. Hechos que dejaron como saldo cuatro militares muertos y varios heridos.

El jefe de Estado al término de un consejo de seguridad extraordinario que se llevó a cabo este martes 6 de diciembre, envió una fuerte advertencia a las disidencias de las Farc, al asegurar que las operaciones militares no van a cesar en el país y mucho menos en el Cauca, dejando claro el mandatario colombiano que el Ejército no se va a ir de esa región golpeada por macabros hechos de violencia.

La gota que rebosó el vaso fue la reciente emboscada que ejecutó las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Buenos Aires, en Cauca, en la cual por el momento las autoridades reportan cuatro militares muertos.

Sobre ese hecho, se advierte que otros seis militares resultados heridos, por el momento se habla de siete desaparecidos, situación que es materia de investigación por parte de las autoridades pertinentes en el departamento del Cauca.

“Se trató de una infiltración premeditada, se buscó el ataque, por parte de la columna Jaime Martínez, que es de las Farc originales, en este consejo de seguridad ademas de lamentar la muerte de los jóvenes, hemos tomado medidas de reacción y acción”, sostuvo Petro.

"Durante consejo de seguridad extraordinario con el Presidente de la República, @petrogustavo, @mindefensa, cúpula militar y policial, ratificamos la ofensiva contra grupos ilegales en el Dpto. del Cauca. Acompañamos a las familias de nuestros soldados" #GeneralGiraldo pic.twitter.com/X3kD12VXMS — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) December 6, 2022

En ese sentido, el mandatario colombiano indicó que las acciones de la fuerza pública se concentran tratan en el Putumayo, zona caucana y en el Arauca, zonas del terrario nacional intensificadas por el Ministerio de Defensa como las regiones más afectadas por fenómenos de conflictividad.

“El Ejército no va a abandonar la zona en el Cauca, la violencia tiene que ver con rutas de narcotrafico y otros utilizan esa área para llegar la mar pacifico, en otra oportunidad comentaremos las operaciones que se van a realizar”, anotó el jefe de Estado.

También dejó claro a través de una fuerte advertencia que lanzó a las disidencias de las Farc: “Lo que resta es que la acción militar, la cual no cesa, hasta que no haya una voluntad real de negociación, la fuerza pública no va a salir de la región”.

El lunes de esta semana, al término de un consejo de seguridad que se realizó con la presencia de varios funcionarios del gabinete presidencial en la Casa de nariño, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aclaró que se mantiene la ofensiva contra grupos al margen de la ley.

Alfonso Prada, ministro del Interior. - Foto: Presidencia

El funcionario, como portavoz del Gobierno nacional, ratificó que “con estas instrucciones no pensamos ceder un milímetro del territorio nacional en la persecución de la delincuencia, del narcotráfico y de quienes al margen de la ley no estén sometidos a ninguno de los procesos en que estamos empeñados en la paz total”.

También se refirió al caso lamentable de la muerte de tres miembros de las Fuerzas Militares en Argelia, Cauca, en combates contra las disidencias, durante el pasado fin de semana, y extendió sus condolencias a los familiares de los uniformados.

“Queremos rendirles un homenaje al cabo tercero Andrés Aguilar, a los soldados profesionales Duván de Oro y Nair Sócrates. Murieron en cumplimiento de su deber, dando su vida por las de los demás colombianos”, señaló Prada.

Rechazamos el asesinato del cabo tercero Andrés Aguilar y los soldados profesionales Dubán Alfonso de Oro y Hair Domínguez Narváez quienes se encontraban desarrollando operaciones militares, en en pro de la seguridad de los habitantes de Argelia, Cauca. Condolencias a su familia. pic.twitter.com/WSsAlwjxcK — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) December 3, 2022

En atención a lo anterior, explicó que lo acontecido es consecuencia de “uno de los 108 combates que la fuerza pública valientemente ha estado sosteniendo”, al hacer un balance de las acciones de la fuerza pública en lo corrido del este mandato.

Viaje Seguro en esta Navidad, soldados del Ejército Nacional custodian el centro del país.



8000 soldados en operaciones de control militar y más de 800 ubicados específicamente en puestos de control vial garantizarán la seguridad a los viajeros.



>>https://t.co/DlwyCbirQx pic.twitter.com/bsn8ndggI0 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) December 6, 2022

De acuerdo con las cifras reveladas por Prada, “en este periodo hemos hecho 4.308 capturas, 203 sometimientos y hemos destruido y neutralizado 1.200 laboratorios”.

Además, destacó los resultados de la Armada Nacional, que según la presidencia de la República ha aumentado las incautaciones de coca en 30 %. Revelaron que durante lo corrido de este Gobierno, pasó de 71 a 94 toneladas de cocaína y de siete a 26 toneladas de cargamentos de marihuana. Es decir, un crecimiento del 250 % frente al mismo periodo de 2021.