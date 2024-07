Presidente Petro propuso a miembros del Clan del Golfo un pacto por la paz: “Dejar de ser traqueto y volverse industrial”

“Hay que hacer un pacto. Todo esto es posible hacerlo, no de la noche a la mañana, siempre tendrá problemas, pero el pacto es que no nos matemos más, porque en medio de los cementerios no se construye ningún canal, ni ningún centro agroindustrial, ni ninguna riqueza, solo pobreza y miseria. Aquí debe haber miembros del Clan del Golfo. Yo les mando la razón, llegó la hora de la paz, no la hora de la viveza, como ya me ha ocurrido en otros lugares del país. Llegó la hora de la paz”, explicó Petro.