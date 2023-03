“Presidente Petro, que el título de comandante en jefe de las Fuerzas Militares no le quede grande”: congresista Érika Tatiana Sánchez

La congresista Érika Tatiana Sánchez mostró su indignación por la masacre de nueve soldados profesionales por parte del ELN en la vereda El Carmen, en Norte de Santander, en la región del Catatumbo, ocurrida a las 3:00 de la madrugada de este miércoles 29 de marzo.

En un video que grabó y que divulgó a través de sus redes sociales, la representante por Santander rindió un homenaje a las víctimas mortales y, posteriormente, le envió un contundente mensaje al Gobierno nacional.

Llamó al ELN un grupo “terrorista”, “criminal”, “asesino” y “narcotraficante”.

También dijo que a los colombianos “les duele la partida pronta de estos jóvenes que querían y anhelaban también la paz del país”.

Confesó que “nos duele más ver a un Gobierno del Cambio negligente frente a la atención inmediata que requiere la Fuerza Pública. Este es un llamado al comandante en jefe de las Fuerzas Militares, Gustavo Petro, máxima autoridad en el país, que ese título no le quede grande, presidente”.

Aterrador: estos son los cañones desde donde el ELN lanzó los explosivos que asesinaron a nueve militares en Catatumbo. - Foto: Archivo Particular

Le expresó, “que así como usted asume la responsabilidad de lo que ha sucedido en materia de seguridad en otros departamentos, necesitamos que no se doblegue más ante estos criminales, asesinos y terroristas que no van a mostrar ningún cambio y que no van a ayudar a que consigamos esa paz tan anhelada. Sencillamente van a querer seguir teniendo beneficios y son los que usted, a través de sus reformas, de la Ley de Sometimiento y a través de la Reforma a la Justicia, le quiere brindar a los criminales de Colombia”.

Afirmó que es momento para que Colombia se levante en voz y diga no más. “No podemos seguir de luto, no podemos seguir permitiendo que los sueños de los jóvenes se vean truncados y apagados por la negligencia de un Gobierno, de un Estado que no le está dando fortaleza y prioridad a la protección de la Fuerza Pública y la protección de la sociedad civil”, añadió.

Estos son los soldados asesinados por el ELN en Norte de Santander. - Foto: Ejército.

La acción terrorista causó la muerte de: cabo segundo Brayan Alberto Gómez Gamboa, del arma de Artillería, con 7 años de servicio, oriundo de Palmira, Valle del Cauca.

Cabo tercero Juan Mateo Benavides Bohórquez, del arma de Infantería, con 5 años de servicio, oriundo de Bogotá, con un hijo.

Soldado Jaime Manuel Redondo Uriana, oriundo de Manaure, La Guajira, con un año de servicio.

Soldado Kevin Andrés Acevedo Osorio, oriundo de San Alberto, Cesar, con 10 meses de servicio.

Soldado Jhoan David Gómez Gélvez, oriundo de Girón, Santander, con 10 meses de servicio.

Soldado Rafael David Fallece Jiménez, oriundo de Fundación, Magdalena, con 10 meses de servicio.

Soldado Herzel José Fernández Bonivento, oriundo de Riohacha, La Guajira, con 10 meses de servicio.

Soldado José David Pushaina Epieyu, oriundo de La Guajira, con 10 meses de servicio.

Soldado Fabio Epinayu Ipuana, oriundo de Manaure, La Guajira, con 10 meses de servicio.

Desde este lugar el ELN atacó a los soldados profesionales en el Catatumbo. - Foto: Archivo Particular

La mayoría de las víctimas mortales se encontraban entre los 19 y 22 años de edad, y estaban prestando el servicio militar, algunos hacían parte de las comunidades indígenas.

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, condenó el atentado terrorista.

“Es desafortunadamente un día de luto, de tristeza, el atentado cometido en el Catatumbo, nueve soldados, nueve luchadores por la paz, fueron asesinados. Con el sentimiento de repudio por este hecho que poco contribuye a la paz”, dijo el funcionario.

El próximo lunes (3 de abril), el presidente Gustavo Petro convocó a la delegación de paz que negocia la paz con el ELN para evaluar cuál es el camino a seguir con ese grupo armado.