Presidente Petro responde a críticas por reducción de mortalidad materna: “Vamos a analizar dónde se ponen en duda nuestras afirmaciones”

Ante la ola de críticas que se desataron en contra del presidente Gustavo Petro luego de compartir una tabla en la que ‘sacaba pecho’, porque en su administración ya se presentaba un indicador de reducción de la mortalidad materna, el mandatario colombiano aclaró varios puntos.

Por medio de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado anunció que iniciará un profundo análisis de la información de la que se ponen en duda los datos que compartió en la tabla, estrategia que según aseguró contó con un plan de choque focalizado por regiones.

“Vamos a analizar esta información donde se pone en duda nuestras afirmaciones sobre un logro de la política de salud pública del distrito que contó con un plan de choque en los últimos meses: la disminución de la mortalidad materna”, trinó Petro.

Y agregó en otro mensaje: “Este es el cuadro que les preocupa, como ven son cifras preliminares, lo dice el cuadro, tiene en el eje horizontal tanto la razón de mortalidad como el número de casos, y no se compara solo con los años covid sino con el 2018 y 2019. La razón y el número de casos ha disminuido”.

“Dicen que no es claro que sea por la gestión del actual gobierno, pero el noticiero no investiga solo quiere dejar la sensación de cifras no ciertas. Estas son las cifras por semana. Mi gobierno empieza en la 33 semana del año”, detalló el mandatario colombiano.

En los mensajes publicados por medio de su cuenta de Twitter reveló su estrategia para disminuir la mortalidad materna, señalando que inició con desplegar diez asesores en las regiones con mayor mortalidad, también con una acción de Superintendencia sobre todos los actores que no cumplían obligaciones.

“Reunión durante 16 jueves con los responsables de EPS, IPS, secretarías de salud. 4. Participó OPS y UNFPA. Por ejemplo Antioquia hasta la semana 32 tuvo 17 muertes y una razón de 41,2 y entre la 33 y la 52 que duró el plan bajo a 3 muertes y una razón de 11. En Guajira cuando llegamos ya venían 14 muertes y una razon de 105 y durante el plan bajó a 7 con razón de 78″, subrayó Petro.

También dijo: “El 69 % de los casos de mujeres que mueren en estado de embarazo por causas remediables se da en el régimen subsidiado de salud lo que refuerza nuestra tesis que las EPS, las intermediarias de la salud, a pesar de recibir los recursos no hacen ni prevención ni atención primaria”.

Agudas críticas a Petro

La gráfica, en efecto, mostró una disminución en la ocurrencia de estos casos durante 2022, un resultado que el primer mandatario usó para defender la propuesta de reforma a la salud que está poniendo sobre la mesa el Gobierno nacional.

Las cifras, sin embargo, recibieron críticas de varios expertos y académicos enfocados en temas de salud pública.

Para empezar, señalaron que el título de la gráfica hacía referencia a la razón de mortalidad materna, un indicador que generalmente se expresa en la cantidad de casos de maternas muertas por cada 100.000 bebés nacidos vivos. Pero la gráfica que compartió el presidente mostraba la cantidad de casos a secas.

“El título de la gráfica dice razón de MM, pero lo está graficando son el número de muertes, que además es preliminar para 2022, y va a cambiar. Si van a presentar cifras es bueno que el título coincida con lo presentado. Rigor, por favor”, le escribió al presidente Julián Fernández, quien fungió como director de epidemiología y demografía del Ministerio de Salud durante el Gobierno del expresidente Iván Duque.

Por su parte, la reconocida epidemióloga Zulma Cucunubá también publicó un análisis sobre las cifras que entregó el presidente Gustavo Petro.

“Para empezar, sería una gran noticia que la razón de mortalidad materna disminuyera. Pero la gráfica tiene algunas imprecisiones y con ella por ahora no se puede llegar a esa conclusión”, indicó la experta. Entre otras cosas, señaló que la propia gráfica que entregó el presidente Gustavo Petro aclara que se trata de unas cifras preliminares.

Es decir, el Instituto Nacional de Salud (INS), que es el ente encargado de cotejar esos datos, seguirá analizándolos para determinar cuántos casos de mortalidad materna realmente se dieron durante 2022.

“Esto tiene todo el sentido porque el año epidemiológico por directriz epidemiológica se cierra en marzo del siguiente año, dado que aún se esperan ajustes/aclaraciones de reportes del año anterior”, alertó Cucunubá.

Recordó que durante 2020 y 2021 las cifras de mortalidad materna tuvieron un fuerte crecimiento debido a la pandemia de covid-19. La evidencia científica ya ha demostrado que las mujeres en estado de embarazo son más vulnerables a ser hospitalizadas y morir después de contraer covid-19, lo cual tuvo un fuerte impacto en los riesgos que generalmente atraviesan las mujeres durante la gestación.

“Y esto lamentablemente fue un fenómeno global. En este estudio publicado en JAMA (Journal of the American Medical Association) se describe el cambio de la razón de mortalidad materna antes y durante la pandemia en Estados Unidos. Así, con cobertura alta de vacunación covid-19 en gestantes y un menor impacto en mortalidad por olas covid en 2022, es esperable que la mortalidad materna en mayoría de países vuelva a cifras prepandemia”, explicó Cucunubá.

Además, advirtió que antes de que se desencadenara la pandemia de covid-19 en el mundo ya había una tendencia a la baja en la razón de mortalidad materna.

“Sobre la interpretación de sí la mortalidad materna en 2022 fuera menor debido a acciones de gestión entre agosto y diciembre de 2022 habría que ver los datos en series mensuales por causas de muerte y comparativas en periodos pre y pos el momento (agosto) que se quiere evaluar”, indicó la experta y concluyó señalando que solo dentro de un par de meses, cuando las cifras estén consolidadas, se podrá determinar si se trata de una reducción inédita en la mortalidad materna.

Y concluyó que se requieren más análisis para determinar si esa reducción se debe a la gestión del gobierno actual.