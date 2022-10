Procuraduría escuchará a supuesta trabajadora sexual en investigación a Álex Flórez

A pesar de que el senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, ya se reintegró al Senado y pidió disculpas por su comportamiento en Cartagena hace unas semanas, en el que estaba en estado de alicoramiento, las investigaciones en la Procuraduría continúan y se podría ver expuesto a sanciones como servidor público.

En medio de las pruebas que pidió recolectar la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, integrada por los magistrados Luis Francisco Casas y Diomedes Yate, quienes llevan el caso de Flórez, se detalla que piden escuchar la versión de la mujer que lo acompañaba en esos momentos y que ha generado otra polémica adicional porque, según el testimonio de ella, sería una trabajadora sexual que fue contratada por el congresista, a pesar de que él negó esa versión. Se trata de la prueba número 13, según detalló El Tiempo.

Cabe recordar que, según las versiones, el escándalo con la fuerza pública en el que Flórez fue grabado en estado de alicoramiento, se debió a que los funcionarios del hotel no permitieron el ingreso de la mujer, ya que para ese momento no tenía su documento de identidad en físico. Esa versión fue contrastada por la mujer y el mismo senador, que reconocieron lo sucedido.

Lo que sí no cuadra es el origen de la relación entre ambos. Según contó la mujer a Noticias RCN, luego del escándalo, el senador se le acercó en la Torre del Reloj en Cartagena y le pidió acompañarlo al hotel para adquirir sus servicios. “Ahí nos conocimos. Yo estaba caminando por ahí y él se me acercó (...). Yo trabajo de dama de compañía. Me contacto directamente”, dijo ella.

Su versión apunta a que posteriormente se dirigieron al Hotel Caribe en la ciudad donde ocurrió el escándalo. Además de que se habrían transportado en el vehículo oficial del senador, se encontraba con su esquema de seguridad, que también es requerido por la Procuraduría para rendir testimonio en estas investigaciones.

La mujer confirmó que era cierto que no llevaba con ella la cédula y por eso no le permitieron la entrada al hotel en compañía del senador, aunque aclaró que es mayor de edad, luego de que algunas versiones que apuntaban a que podría tratarse de una menor.

“No traía la cédula, no la tenía en mi mano. Muchos me confunden que tengo 17, 16, me ponen menor de edad y yo les digo, no, tengo 19 años″, afirmó la mujer en su momento.

Por su parte, el senador siempre ha negado esa versión de que se trató de una dama de compañía. “Me conocí con ella en la discoteca en la noche. Yo no hago uso de damas de compañía. No creo que tenga nada de malo, pero me conocí con ella en la discoteca”, afirmó Flórez.

La Procuraduría solicitó en total 14 pruebas, además del testimonio de la mujer que acompañaba al senador del Pacto y de los escoltas que se encontraban con él en ese momento.

También pidió revisar las cámaras de seguridad del hotel para verificar cómo ocurrieron los hechos y contrastar con las versiones de los implicados. El Ministerio Público, a su vez solicitó una inspección de los documentos del Centro de Convenciones de Cartagena donde se realizó el evento del Pacto Histórico, según dice la investigación, esto tiene el objetivo de saber los gastos de la realización del evento, temas de agenda, entre otros.

Asimismo, la Procuraduría revisará si hubo un uso irregular de los carros y elementos de protección del senador, por eso, también ha pedido pruebas a la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena y la Base Naval ARC Bolívar para verificar si se facilitó transporte terrestre al senador en esos días de estadía del evento.

El senador, luego del escándalo, se mostró arrepentido por sus actos y luego de una licencia de varias semanas volvió al Congreso a ocupar su curul.