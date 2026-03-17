Procuraduría llamó la atención al gobernador de Boyacá porque criticó a los gobiernos de derecha: “Prefiero que me inhabiliten”

Un fuerte rifirrafe se registró este martes, 17 de marzo, entre el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y la procuradora ambiental minero energética, Alicia López Alfonso, porque ella le pidió no referirse a sectores ideológicos en medio de una mesa de diálogo del Gobierno con los parameros del nororiente colombiano que bloquearon ese departamento el año pasado.

“Con el debido respeto quiero hacer un llamado. Un diálogo asertivo debe hacerse despojado de toda prevención. En este contexto, les pido a todos que, por favor, evitemos enunciar sectores de izquierda, sectores de derecha y sectores de centro”, solicitó la procuradora.

Carlos Amaya y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

“Aquí estamos en un proceso de construcción para un territorio. Y debemos ser absolutamente claros respetando la ideología, la creencia, la posición de unos y de otros. Hago un llamado, señor gobernador, pero tenemos que ser absolutamente claros en este escenario porque la diferencia se construye con el respeto y absolutamente todas las posiciones”, añadió.

Y le dijo al gobernador Amaya: “Entendemos su posición, pero en este escenario, no”.

Carlos Amaya, quien estaba en la mesa principal y visiblemente molesto, refutó: “Perdóname, procuradora, pero no le voy a permitir que usted defina qué debo decir yo o no. Me perdona. Digo lo que digo porque es así; esta causa y estos problemas los tenemos por un gobierno de derecha. Punto. Esta es una realidad y un hecho fáctico que no voy a ocultar en una mesa de negociación”.

Parameros reclaman acciones para mejorar las medidas medioambientales en Boyacá. Foto: Redes sociales

Y añadió: “Este Gobierno (de Gustavo Petro) ha querido y tiene la voluntad de avanzar y hay que aprovechar. Y que si llega otro de gobierno, eso no va a pasar. Ningún gobierno de derecha va a negociar porque, además, causaron el problema. Que no pueda decir eso como gobernador—además es un hecho cierto—, prefiero que me inhabilite la Procuraduría porque es la causa del problema, una decisión política de una tendencia política”.

Carlos Amaya, cercano a Gustavo Petro, explicó que no dijo que quienes quieran estar con la derecha están mal, “pero acá hay una condición concreta y puntual de una negociación que se está dando y que, desafortunadamente, tiene mucha condición y mucha relevancia con la política. Me perdona, procuradora, pero voy a decir lo que crea conveniente en esta mesa”.

Y es que el gobernador Amaya, al comienzo de la jornada, dijo: “Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero parece que están soplando mucho los vientos de la derecha. Acá en Boyacá recientemente vi una encuesta donde quedé asombrado. Yo sí creo que hay que aprovechar este momento para negociar y acordar porque el nuevo gobierno, si es de derecha, olvídense de que se logrará algo; lo único que habrá es represión, represión y bolillo por montón. Yo también fui líder estudiantil y sé lo que es negociar con un gobierno de derecha que ya no entiende argumentos de nada. Además, esto lo causaron gobiernos de derecha".

Y remató: “No quiero que crean que estoy participando en política, no me meto en eso, pero sí quiero decir que estamos sentados en esta mesa a causa de decisiones inconsultas de un gobierno de derecha que afectaron a los campesinos”.