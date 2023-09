Proponen una consulta popular para lograr que Cundinamarca tenga una capital diferente a Bogotá, ¿cuál sería?

“Cundinamarca necesita tener una capital real, que sienta con orgullo el arraigo y se identifique de manera integral con los objetivos y desafíos del departamento, y no una capital meramente legal como la que tiene actualmente”, afirmó Gutiérrez.

La exministra del Interior manifestó que para cumplir con la iniciativa, “mi plan es recoger cerca de dos millones de firmas que se requieren para llevar una reforma del artículo 322 de la Constitución al Congreso, para que Bogotá no siga siendo la capital de Cundinamarca. Luego, tendremos que definir unos criterios para escoger la nueva capital. Esta decisión no la podemos imponer, debe ser consensuada con los municipios”.

Frente a la posibilidad de cuál municipio pasaría a ser la capital de Cundinamarca, Gutiérrez puntualizó que “esta decisión no la podemos tomar a dedo”, y agregó: “De acuerdo con la Constitución, la capital de Cundinamarca es Bogotá, pero los habitantes de la capital no votan para elegir el gobernador de Cundinamarca, como sí pasa en otros departamentos. Esto ha traído un problema muy grande porque Cundinamarca no tiene una dinámica propia y la ciudadanía en el departamento quiere tener su capital. Hay municipios con poblaciones importantes que bien podrían ser la capital. Cundinamarca merece una nueva capital”.