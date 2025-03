Puja en el Pacto Histórico para conformar listas de 2026: congresistas quieren poner sus nombres, pero aún no hay decisiones

Varios representantes ya han manifestado su interés de dar el salto al Senado (y no a la Cámara como en 2022), motivados por los puestos vacíos que quedaron de los que se fueron del Congreso y por los nombres que saldrían del Legislativo para buscar la candidatura presidencial. Incluso, hay quienes comentan fuera de micrófonos que ya están listos para apostar por la Cámara alta.

Los cálculos comienzan cuando revisan los primeros renglones de la lista al Senado de 2022 que ya no están: Gustavo Bolívar, hoy director del DPS, sería precandidato presidencial; así como la senadora María José Pizarro, quien dice estar lista para asumir nuevos retos; Alexander López salió del Congreso al Gobierno, así como Roy Barreras; y Piedad Córdoba falleció. En síntesis: cinco puestos de quienes ya no están en el Senado y que no aspirarían al Legislativo en 2026.