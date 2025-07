Pulla de María Fernanda Cabal al presidente: “Esto me decía Petro. ¿Hoy qué dirá?”

“No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí; estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria, eso sí, me torturaron siete días”, manifestó Petro.

La senadora del Centro Democrático publicó un mensaje que escribió Gustavo Petro el 17 de 2024, en el que afirmó: “Mi estimada senadora. Deje de calumniar, eso no es un delito. Yo no he sido nunca amnistiado ni indultado, no tengo que renunciar a ello. Y, por tanto, puede deducir jurídicamente que no tengo que responder por ningún crimen, pues no los he cometido. He sido rebelde y revolucionario, no es lo mismo, y espero seguir siéndolo”, dijo Petro en aquella época.