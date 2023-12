“Que le digan al país cuándo los van a liberar”: Carlos Camargo, defensor del Pueblo, hace nuevo llamado al ELN y las disidencias por secuestrados

CARLOS CAMARGO: Este es un tema al que nosotros le hemos dado toda la visibilidad frente a lo que tiene que ver con las distintas dinámicas de los flujos migratorios, específicamente durante 2022 y el comportamiento que ha tenido en 2023 porque observamos que existía una migración mayoritariamente de distintas nacionalidades a la venezolana. Vemos situaciones escalofriantes en lo que tiene que ver con el derecho a migrar y por eso hemos insistido en que el derecho a migrar debe realizarse de manera ordenada, legal, de manera regular, pero sobre todo en condiciones de dignidad humana. Vemos como en el municipio de Necoclí, en pleno Golfo de Urabá, que hay muchos habitantes de calle o personas en situación de vulnerabilidad. Y nos llama especialmente la atención que hay niños, niñas y adolescentes no acompañados por lo que estamos hablando de una población superior al 20%.

C.C.: Por supuesto. Y es que lo que ocurre es lo siguiente: ya no solamente es la ruta de Necoclú, Acandí o Capurganá para pasar el la espesa selva del Darién, sino que ya hay ruta por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que por vía de Nicaragua para coger Centroamérica y posteriormente llegar a Norteamérica. Nosotros somos un país de tránsito forzoso, de manera que vemos como en este año se ha concentrado una población migrante que ha transitado por las distintas rutas y la cifra es superior a los 460.000 migrantes, algo que nos llama especialmente la atención en comparación con el año inmediatamente anterior.

C.G.: Hemos hecho un trabajo riguroso y serio en los distintos niveles regionales y por eso es importante llamar la atención porque en el mes de abril presentamos al país y al mundo la primera alerta Binacional con el hermano país de de Panamá por los flujos migratorios entre Colombia y y Panamá. Luego de reunirnos y hacer un recorrido por parte de la espesa selva del Darién, nos pusimos de acuerdo a partir del análisis de una realidad compleja sobre el fenómeno migratorio, que fue precisamente el resultado con la presentación o el lanzamiento de la alerta temprana Binacional. Nuestro fin no fue otro que el de prevenir los riesgos y las vulneraciones a los derechos de la población migrante que a diario atraviesa la frontera inhóspita entre Colombia y Panamá.

Pero emitimos la alerta binacional con otro propósito fundamental para que los gobiernos de los países implementen acciones que garanticen los derechos de los migrantes. Otro propósito es lograr que el gobierno de los Estados Unidos, que también tiene una una fuerte agenda migratoria, sea receptivo frente al clamor y al llamado que hacemos desde los distintos países y naciones de Iberoamérica, entendiendo que esto no es una problemática exclusiva de Colombia, ni de Panamá, ni de Costa Rica. Esto es una problemática transcontinental y tenemos que abordar una solución transnacional y buscar la manera de atender y mitigar todos estos flujos migratorios.

C.C.: No, puntualmente no te tengo la cifra de cuántas, pero han sido muchas. En este año hemos emitido 39 alertas tempranas. Desde la Defensoría del Pueblo hemos identificado que las conductas que que más están afectando a la población civil son por la presencia y por el accionar de los grupos armados ilegales. También relacionamos situaciones de riesgo relacionadas con los homicidios colectivos y masacres.

C.C.: Desde mayo emitimos la absoluta preocupación por la problemática de los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. Ahí emitimos la alerta temprana para clamar por la protección inmediata por parte del Estado. Y cuando estamos hablando de liderazgos sociales no solamente estamos hablando del liderazgo político. Hablamos del comunitario, del indígena y del liderazgo sindical. De manera que para ese momento nosotros registramos una cifra superior a los 593 líderes y lideresas sociales asesinados entre septiembre de 2020 y junio de 2023.

C.C.: Hemos sido clars categóricos frente a esa política del presidente Gustavo Petro y de su gobierno. Como institución nacional de derechos Humanos hemos dicho que acompañamos, no de manera incondicional, la paz de Colombia. Hemos dicho a los grupos armados ilegales que es importante que hablen claro y que haya reglas claras en todo este proceso de negociación, que no solamente haya palabras, retórica, o narrativa de paz, sino actos concretos.

En el caso del ELN no tiene sentido que sigan secuestrando hasta el 30 de enero y que a partir de esa fecha ya no lo harán. Hemos sido claros, necesitamos que los grupos armados ilegales no sigan burlándose del anhelo de paz de los colombianos.