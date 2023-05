“Que los blanquitos ricos no digan que no tienen sangre negra en sus venas, porque sí la tienen”: Gustavo Petro defiende a Francia Márquez

Desde que se anunció el viaje de la vicepresidenta Francia Márquez a África, que inició el pasado 10 de mayo e irá hasta este jueves 18, algunos sectores políticos lo han criticado con firmeza, teniendo en cuenta los elevados costos que ello representa para el país.

Tras lo anterior, el presidente Gustavo Petro dijo que el viaje de Francia Márquez a territorio africano está más que justificado, mientras atacó a los “blanquitos ricos”.

“Que los blanquitos ricos no se crean que no tienen sangre negra en sus venas, porque sí la tienen; el fundador de la República, el libertador, tenía sangre negra en sus venas y el ejército libertador no hubiera dado ni un brinco ante el ejército más poderoso del mundo en esa época, el ejército español, si no hubieran sido los indígenas y los negros los que levantados en armas hubieran construido eso que se le llamó el ejército del libertador al mando de Simón Bolívar”, dijo el jefe de Estado en su defensa a la vicepresidenta Márquez.

El presidente Petro también dijo que “nosotros venimos de África”, resaltando que en ese continente está “una de nuestra raíces”.

“Qué van hablar con esos negros del África si son pobres, pues es que nosotros venimos de África, allá está una de nuestras raíces; en nuestra sangre está la sangre europea indudablemente, pero también está la sangre ancestral de los pueblos indígenas, la sangre negra está en todas nuestras venas”, indicó el presidente Petro.

El presidente Gustavo Petro ha salido en defensa de Francia Márquez, en varias ocasiones. - Foto: AFP / El País

Vale destacar que este martes 16 de mayo, la vicepresidenta Francia Márquez Mina sostuvo una reunión de alto nivel con el presidente de Kenia, William Samoei Ruto. De acuerdo con el Gobierno, en este encuentro se concretó que Colombia y esta nación africana trabajarán de la mano frente a los retos que impone la lucha contra el cambio climático e impulsar el intercambio comercial y la flexibilización de las visas.

La vicepresidenta Francia Márquez y Eleonora Betancur González, directora de la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, celebran acuerdos en Sudáfrica. - Foto: prensa Agencia presidencial de cooperación internacional

Francia Márquez se vio bailando en África y despertó las críticas más ácidas

A Márquez le han cuestionado el costo del viaje y la numerosa comitiva que la acompaña.

Desde territorio africano, la vicepresidenta ha defendido su visita a este continente. “Colombia, valió la pena este viaje, no estamos perdiendo el tiempo, estamos concretando relaciones para cumplirle al país en las promesas de gobierno y hacer una potencia mundial de la vida”, afirmó Márquez horas antes de arribar a Kenia.

Pero el pasado lunes 15 de mayo sucedió un hecho con el que también le han llovido críticas a la vicepresidenta. En Twitter revelaron un video de Márquez bailando, en lo que sería una muestra cultural en Kenia.

Una de las encargadas de publicar este video en su perfil de esta red social fue la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien afirmó que “esto es vivir sabroso”.

Esto es "vivir sabroso"

Algunos usuarios en las redes sociales cuestionaron el hecho que “esta fiesta” esté siendo pagada con los impuestos de todos los colombianos.

Es de mencionar que en la tarde de este lunes, la Cancillería de Colombia, a través de su cuenta de Twitter, señaló: “En Bomas de Kenia, Rafa Palacios (Sankofa Danzafro) presentó el final de una residencia artística de jóvenes bailarines de ‘Harambee’ y ‘Kika de Kibera’, llamada: ‘Kurundi en doble vía’, afrodanza que conmovió a la vicepresidenta Francia Márquez y el vicecanciller Francisco Coy”.