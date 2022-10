“Que no sea carreta”: Andrea Padilla aprovecha que la oposición defiende a los gansos para pedirles apoyo al proyecto contra la crueldad animal

Este miércoles se agendó en la plenaria del Senado el segundo debate del proyecto de ley que busca acabar con las corridas de toros y peleas de gallos en Colombia. La senadora animalista Andrea Padilla, de la Alianza Verde, es la autora de la iniciativa y busca que, de una vez por todas, sea aprobado.

Para promover el proyecto, la parlamentaria, junto a otros líderes de la Alianza Verde, llevó a cabo un plantón en la Plaza de Bolívar para transmitirles a los congresistas la importancia de proteger a los animales de la crueldad.

Con tambores, arengas y fotografías de animales mutilados, los asistentes intentaron crear conciencia sobre el sufrimiento de los toros y los gallos en este tipo de espectáculos.

Plantón en contra de las corridas de toros y peleas de gallos en la Plaza de Bolívar. - Foto: SEMANA

La senadora Andrea Padilla, en conversación con SEMANA, recalcó la oportunidad que se presenta con su proyecto, que sería distinto a aquellos que se hundieron anteriormente.

”Tiene un elemento a favor. Este proyecto, a diferencia de todos los que se han presentado, propone una progresividad. Un tiempo antes de la entrada en vigencia de la prohibición. Eso, en general, es algo que les ha gustado a políticos de sectores tradicionales”, manifestó la senadora.

La congresista propone una plazo de 3 años en los que se identificarán a los sectores que llevan a cabo este tipo de espectáculos. De esta forma, se concertarían líneas de fomento y de desarrollo económico posterior.

Con la evidencia de varios intentos fallidos en los últimos años, el Congreso no suele ser abierto a este tipo de propuestas. Sin embargo, Padilla asegura que existe buen ambiente para su aprobación en segundo debate. Sin mayorías aplastantes, la senadora prevé un apoyo de 60 senadores.

La congresista también se refirió a los plumones que adquirió la Presidencia de la República, cuya producción requiere desplumar a gansos.

“El rechazo al maltrato a los animales no tiene color político. Siempre rechazaré los actos de brutalidad y las industrias crueles con los animales, vengan de donde vengan. Me parece que esta compra es penosa. Ojalá el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) realmente rectificara estas adquisiciones. Qué bueno que esto haya permitido poner en el debate esta industria brutal con base en el sufrimiento animal. Que todas las personas que rechazan esta compra lo hagan en pleno y no porque es un Gobierno de izquierda”, dijo Padilla

También habló sobre el rechazo del Centro Democrático a esta compra, que incluso manifestaron exhibiendo figuras inflables de gansos en el Congreso.

”Desde la oposición lideramos el debate del Presupuesto para 2023 y le decimos al Gobierno que no desplume el Presupuesto Nacional como si desplumaron los gansitos que terminaron en la Casa de Nariño”, publicó el representante por el Centro Democrático Oscar Villamizar.

#AEstaHora desde la oposición lideramos el debate del presupuesto para 2023, y le decimos al Gobierno que no desplume el presupuesto Nacional como si desplumaron los gansitos que terminaron en la Casa de Nariño. pic.twitter.com/qRaAtTagKu — Óscar Villamizar M. (@OscarVillamiz) October 4, 2022

Este rechazo también se vio en una publicación oficial en el marco del Día Mundial de los Animales, con un ganso como imagen central. ”Todos los animales merecen respeto”, expresó el partido en redes sociales.

¡Feliz día Mundial de los animales! Todos los animales merecen respeto. pic.twitter.com/tVqnKfFQo1 — Centro Democrático (@CeDemocratico) October 5, 2022

“Espero que se materialice este discurso ambientalista, que no sea carreta“, manifestó Padilla, en conversación con este medio.

Los animalistas, en varias oportunidades, han salido derrotados al intentar prohibir las corridas de toros y las peleas de gallo. Con el tiempo entre la entrada en vigencia de la ley y la erradicación definitiva de los espectáculos, la senadora espera hacer la diferencia y lograr convencer a los sectores más escépticos.