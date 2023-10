¿Qué quiso decir Gustavo Petro? Las redes sociales estallan por un trino mal redactado por parte del presidente

En Colombia es bien sabido que el presidente de la República, Gustavo Petro, acostumbra a acudir a su cuenta de X, antes Twitter, para no solo pronunciarse frente a temas de coyuntura nacional e internacional, sino también para comunicar importantes decisiones del Gobierno nacional.

Petro se empecina en no condenar terrorismo de Hamás: “No se trata de estar o no del lado equivocado de la historia… Se trata de estar del lado justo”

Este domingo, 15 de octubre, no fue la excepción y el presidente Petro acudió a las redes sociales para seguir hablando de los ataques bélicos en Israel, pero sigue sin condenar el terrorismo de Hamás; así mismo, el jefe de Estado anunció a través de la red social que fue creado un plan anual para que la inteligencia sea “desideologizada y despolitizada” en el país.

Pero estos no fueron los únicos pronunciamientos que hizo el mandatario. Hacia las 12:31 de la tarde, el presidente volvió a referirse al conflicto en Israel y comenzó escribiendo:

Posteriormente, a renglón seguido, agregó: “Occidente defiende su consumo excesivo y su nivel de vida basado en acabar con la atmósfera y el clima, y para defenderlo, sabiendo que provocará el éxodo del sur hacia el norte, y no solo del pueblo palestino, se alista a responder con la muerte. No quiere transformar su sistema económico sino hasta donde llegue el mercado para descarbonizarlo. Y sabe que el esfuerzo será minúsculo para salvar la vida en el planeta. Su política busca defender la burbuja del consumo de los ricos del planeta y no salvar la humanidad, cuyas mayorías le son desechables, como los niños de Gaza”.