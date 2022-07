¿Qué viene ahora en la elección del nuevo contralor general?

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca generó sorpresa y ha dejado varias dudas sobre el proceso de la elección del nuevo contralor general. Cuando el Congreso ya tenía una lista de diez candidatos entre los que se esperaba que saliera la próxima cabeza del ente de control, la decisión judicial volvió a barajar y eso podría incidir en el resultado.

La lista y el proceso que se había llevado a cabo hasta el momento había generado molestia en varios sectores. Uno de los que más insistió en que se sorteara de nuevo fue el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, que consideraba que con los candidatos que se encontraban allí, y como se estaba desarrollando la elección, no se estaba cumpliendo la promesa de campaña de generar un cambio.

A raíz de la decisión judicial han salido varias dudas sobre qué viene en ese proceso. Lo primero que hay que aclarar es que el Tribunal de Cundinamarca tumbó la lista por dos razones principalmente: un tema de equidad de género entre los participantes por falta de participación de mujeres, y los méritos que tenían los candidatos por las pruebas realizadas. Esos serán los dos hechos que la comisión accidental del Congreso deberá resolver.

En ese sentido, lo que se espera es que los parlamentarios evalúen la lista de los 20 preseleccionados que habían quedado en el proceso y volver a elegir diez finalistas que cumplan esos requisitos. Eso quiere decir que aunque algunos ya no serán tenidos en cuenta, otros nombres que ya estaban pueden continuar.

Sobre el tema de equidad de género, faltaría que entrara una mujer para cumplir los requisitos, sin embargo, SEMANA conoció de fuentes cercanas a esa comisión que escogerán a cinco mujeres y cinco hombres, los que hayan tenido los mejores puntajes.

Hasta el momento solo estaban: María Fernanda Rangel y Mónica Elsy Certain. Rangel es la que ha generado toda la polémica por las reclamaciones de Bolívar hacia Roy Barreras, ya que según el congresista, el presidente del Senado estaría haciendo campaña en favor de ella. También la estarían apoyando el Partido Liberal y algunos del Centro Democrático.

Del otro lado, por el tema de méritos, había generado polémica que Julio César Cárdenas quedara por fuera, puesto que había tenido uno de los puntajes más altos en las pruebas. El panorama ahora es distinto, ya que para nadie es un secreto que Cárdenas es cercano a toda la oposición, y contrario al antiguo Congreso, esta vez tendría todos los apoyos necesarios para quedar entre los finalistas, y por qué no, ganarse el puesto.

Cárdenas fue cuestionado en medio del proceso por un supuesto plagio, denunciado por Édgar Balcázar Mayorga al Congreso. Según dijo el abogado, Cárdenas habría copiado sin su consentimiento parte de su tesis de maestría en un libro que posteriormente publicó. Cárdenas rechazó esas acusaciones.

Quien sí saldrá de la baraja es Luis Alberto Rodríguez, quien inicialmente había sonado con fuerza para el cargo, pero poco a poco se fue apagando. Un primer hecho que lo golpeó fue el escándalo del supuesto robo de los Ocad-Paz cuando era director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Rodríguez ha contestado los cuestionamientos, pero eso no ha sido suficiente para zafarlo de la polémica. Además, según el magistrado del Tribunal, para el momento que inició la elección, Rodríguez no cumplía con el requisito de los 35 años de edad, por lo que no podrá seguir en esa lista.

A su vez, estaría en vilo la candidatura de Aníbal José Quiroz, mencionado también en el escándalo de los dineros de la paz, y Juan Carlos Gualdrón, el otro implicado en ese caso. Alguno de los dos quedaría por fuera.

Este sábado, a las 2:00 p. m., los representantes de esa comisión se reunirán. El encuentro es liderado por el senador electo Jorge Benedetti.

Otro de los que podría entrar a la contienda con fuerza es Andrés Castro, que sería el candidato que están apoyando Angélica Lozano y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, además de un sector del sector de Cambio Radical del expresidente Germán Vargas Lleras.

La gran duda es que si es cierto lo que dice Bolívar, que desde el Pacto ya le estaban haciendo campaña a Rangel, ¿continuarán apoyándola sabiendo que allí también hay partidos tradicionales, o le darán su respaldo a Cárdenas?, que como ya se ha dicho entraría en el juego pisando fuerte y es más cercano al petrismo.

En todo caso, ambos están cuestionados por algún hecho, que era la principal queja que hacía Bolívar a los demás aspirantes. Rangel es investigada por dos procesos en la Fiscalía por estafa y hurto, aunque ella ha dicho que se trató de una red criminal que falsificó su firma y la de otros funcionarios del Ministerio del Interior, cuando se desempeñaba como secretaria general de esa cartera.

También queda la duda de si Bolívar apoyará a Cárdenas, ya que ha mostrado una inconformidad con Rangel. Si es así, en teoría habría una nueva disputa entre Barreras y Bolívar para ver quién se impone, aunque las demás fuerzas del Congreso serán fundamentales en la puja.

En caso de que resulte elegido Cárdenas, la gran queja es que no habría independencia con el Gobierno, otro de los hechos que reclamó Bolívar en esa elección y por la que pidió volver a sortear.