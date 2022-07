Legalización del cannabis: ¿qué tan complejo es el proceso?

En el marco de la feria en torno al cannabis, ExpoCannaBiz, llevada a cabo en Cartagena hasta este viernes, 8 de julio, el director del Invima, Julio César Aldana, dio a conocer qué requisitos se solicitan en Colombia para la reglamentación en cuanto al desarrollo de los productos cuya materia prima es la afamada planta.

En ese sentido, Aldana explicó que para poder exportar elementos hechos en territorio nacional con base en el cannabis se requiere pasar bastantes filtros e hizo la claridad en que únicamente es el país de destino que ya debe tener definido qué cantidad o porcentaje de THC o CBD está permitido bajo su legislación; así las cosas, ya estando esto establecido, son quienes toman la decisión final de permitir o no que ingrese el producto.

Al respecto, Alejandro Ocampo, senador del Pacto Histórico –que acompañará al gobierno entrante de Gustavo Petro–, señaló que las mujeres de 45 a 63 años consideran que la legalización va a “volver drogadictos a sus hijos. Y muchas de ellas no saben que sus hijos ya lo son. Y no saben todo lo que un muchacho tiene que hacer para poder fumarse un cacho”, recalcando, además, que en los hogares no se permite la siembra de la planta.

“En vez de poner a los campesinos a sembrar yuca y papa que no genera riqueza con el objetivo de reemplazar lo ilegal por lo legal, en una economía legal. Para poder industrializar tanto marihuana medicinal como recreativa. Permitirles a las comunidades ancestrales como los indígenas que han hecho toda la vida cultivos de marihuana, que saben hacerlo, para eliminar el jíbaro, la ‘olla’, para que la gente pueda tener a futuro coffe shops, clubes de dónde fumar”, añadió Ocampo.

“Nuestra propuesta de gobierno contempla que la reglamentación tenga y esté hecha a escala de año, y de riesgo; es decir, que a mayor escala, mayor regulación”, agregó.

Aldana, por su parte, expuso cuáles son las disposiciones para el uso de cannabis en alimentos, bebidas y bebidas alcohólicas:

Materia prima

La materia prima para la fabricación de alimentos y bebidas podrá ser: componente vegetal, grano y derivados no psicoactivos del cannabis.

Concentración de THC

Los alimentos y las bebidas alcohólicas no podrán contener una cantidad de THC (incluidos sus isómeros, sales y formas ácidas) igual o superior al límite de fiscalización señalado por el Ministerio de Salud y Protección Social, que corresponde al 0,2 %.

Concentración de CED

No se encuentra establecido y debe ser objeto de reglamentación por parte del Ministerio de Salud. Sin embargo, transitoriamente los alimentos y las bebidas alcohólicas no deben contener CBD, por lo que su resultado náutico deberá ser no detectable.

Además, habló sobre los requisitos del ente regulador para lograr tener como tal un producto con el aval, lo que implica un análisis de laboratorio, por medio de la metodología HPLC equivalente o una metodología superior. THC: igual o inferior a 0,2 %. CDB: no detectable. Así, destacó que el laboratorio debe contar con la resolución de inscripción ante la UAE.

Así las cosas, el director de la institución explicó de manera parcial por cuáles entes debe pasar un proyecto de ley para lograr ser como tal una regla en el país. En cuanto a esto, mencionó que deben pasar por el Ministerio de Justicia, la Federación Nacional de Estupefacientes, el Ministerio de Salud, el Invima e incluso el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), dificultando que este procedimiento se haga de manera rápida.

La industria del cannabis se expande cada vez más, pues la mente de muchos científicos y políticos, productores, distribuidores, comercializadores y compradores está cambiando conforme pasa el tiempo.

Legalización muy lenta

“La industria del cannabis recreativo tiene un mayor espectro en cuanto a productos porque genera mayor inversión y producción. Así mismo, atraería más inversionistas, lo que generaría más recursos y por lo mismo se pagarían más impuestos por esos cultivos que terminarían en productos derivados del cannabis”, expresó en diálogo con SEMANA Diego Vergara, director comercial de ExpoCannaBiz.

Por su parte, Diego Cárdenas, de Innovatek, desde el sector proveedor, expresó en diálogo con SEMANA que “el mercado no se dinamiza si no se hace una legalización interna del consumo del cannabis para que las empresas se puedan mantener en el tiempo”.