Radican la ley ‘Daniel Quintero’: alcaldes y gobernadores podrían participar en política

El representante del Partido Liberal Andrés Calle radicó un proyecto de ley estatutaria que buscará reglamentar la participación en política de los servidores públicos en Colombia.

Sin duda, la iniciativa generará un amplio debate en el Legislativo porque abre la puerta para que alcaldes y gobernadores puedan tener una participación activa durante las contiendas electorales.

Calle argumentó que Colombia es uno de los pocos países en donde existe la prohibición y que ello lleva a que algunos servidores públicos participen en política de manera secreta.

“Es necesario aclarar que a través de esta iniciativa se le busca dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 127 Constitucional el cual le confirió al Congreso la facultad de reglamentar la participación de los servidores públicos en actividades de los partidos, movimientos políticos y controversias políticas”.

Según el articulado que se radicó en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, solo podrán participar en estas actividades de forma pública y visible, los miembros pertenecientes a la rama legislativa, la rama ejecutiva, aquellos pertenecientes a los órganos autónomos e independientes y los particulares que desempeñen funciones públicas.

“Aquellos funcionarios y empleados que se desempeñen en la rama judicial, en órganos de control y organismos de seguridad permanecerán con la prohibición por el vínculo de sus cargos en estas actividades políticas”, dijo Calle.

El congresista explicó que la ley estatutaria buscará que los servidores públicos “no vean limitantes a la hora de inscribir su militancia o registrarse en un partido o movimiento político; participar en la elaboración de documentos institucionales o de campaña política; participar en en simposios, actos públicos, conferencias, foros, congresos, convenciones, debates que organicen partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos, usar prendas, distintivos o publicidad de partidos o movimientos políticos, estén o no relacionadas con un candidato y socializar propaganda, publicidad de partidos o movimientos políticos”.

En la radicación del proyecto estuvieron varios representantes y senadores que están apoyando la iniciativa, pero además el alcalde de Medellín Daniel Quintero por lo que la ley se denominó con el nombre del mandatario, quien justamente fue suspendido por la Procuraduría durante la campaña presidencial.

“Este es un proyecto que hará cumplir la Constitución, allí se dice que una ley estatutaria debe reglamentar el asunto y por eso será una adecuación del marco electoral colombiano a los estándares mundiales. En Colombia la Procuraduría suspende alcaldes por su imaginario, esperamos que el Congreso cumpla con la reglamentación”, dijo Quintero.

Quintero señaló que lo que le ocurrió con la Procuraduría fue una decisión de una dictadura y que justamente eso es lo que se quiere evitar en el país. “Le pediremos al presidente Gustavo Petro y a todas las bancadas que apoyen este proyecto de ley porque se deben acabar las irregularidades electorales y queremos es que se cumpla la Constitución”.

Según el alcalde de Medellín, con esta iniciativa los entes de control podrán detectar fácilmente si los alcaldes, gobernadores o servidores públicos están usando recursos públicos con fines electorales. Agregó que actualmente hay concejales y diputados que hacen campaña para reelegirse por lo que sencillamente falta es una reglamentación con la finalidad de que todos lo puedan hacer bajo unas reglas claras.

Recordó que, según este proyecto, el servidor público no podrá pertenecer a la dirección de un partido político, no podrá usar recursos del erario con fines electorales y no puede usar su cargo para obligar a los subordinados a votar por determinado candidato. “A mí me hubiera gustado decir que iba a votar por Gustavo Petro y no lo pude hacer, por eso pido al Congreso que tramite esta iniciativa”.

En los próximos días el proyecto de ley iniciará su discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.