“Reaccione”: Gustavo Petro se juega su última carta para contener estocada que recibiría su tributaria

Este jueves 27 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó un mensaje en medio de las dificultades por las que está atravesando su polémica reforma tributaria en el Congreso.

En el post que publicó en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano pidió al Legislativo que “reaccione” ante la posibilidad de que se hunda esa iniciativa. Según lo que manifestó Petro, de recibir una estocada la tributaria, el país entraría en una “emergencia”.

“La situación fiscal del país, hundiendo está última reforma fiscal, después del hundimiento de la anterior y de la caída por la Corte Constitucional de la mitad de la única reforma tributaria aprobada, más la herencia de una alta deuda dejada por el anterior gobierno a la que se le agregó la tasa de interés interna y un periodo de alta devaluación, nos lleva a una emergencia”, expresó Gustavo Petro.

Y avanzó en el mensaje: “Aún hay tiempo y espero que el Congreso reaccione con responsabilidad al país. Mi gobierno no ha financiado gasto con deuda, no propone impuestos ni a la gente trabajadora ni al sector productivo”.

En el Congreso de la República se discute la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro. | Foto: Getty Images

“Mi gobierno ha logrado disparar ganancias y utilidades nunca antes alcanzadas por las grandes corporaciones financieras y comerciales particulares. Es hora de que ayuden al equilibrio de las finanzas, cuyo desequilibrio no provocamos”, recalcó el jefe de Estado en el mensaje.

Además, puso de presente: “En toda circunstancia y porque vamos hacia el Estado social de derecho, el gasto social y la financiación de los derechos fundamentales de la ciudadanía no retrocederán”.

“La combinación de alta tasa de interés que no permite aumentar más el crecimiento, pero estimula de manera no sana, el crecimiento de la deuda interna, aumentando ganancias especulativas, genera insostenibilidad económica; eso debe finalizar y será a través del crecimiento de la demanda interna”, puntualizó el presidente Gustavo Petro.

Efraín Cepeda y Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

La postura de Petro se dio en respuesta a un fuerte mensaje que emitió el expresidente del Senado Efraín Cepeda, frente a la polémica reforma tributaria, iniciativa que agoniza en el Congreso.

“Esta es la crónica de una muerte anunciada. En la Comisión Cuarta de Cámara decidieron alargar la ‘agonía’ de la reforma tributaria rompiendo el cuórum. No sé si la estrategia es tratar de ‘voltear’ algunos votos, pero está claro que los votos de la Comisión Tercera de Senado NO los voltea nadie. ¡Los votos para hundir la reforma tributaria están!“, dijo el senador del Partido Conservador.