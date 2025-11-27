Suscribirse

Política

“Reaccione”: Gustavo Petro se juega su última carta para contener estocada que recibiría su tributaria

El mandatario insistió en que de hundirse ese proyecto el país entraría en una “emergencia”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 2:08 p. m.
Congreso
Presidente Gustavo Petro y el Congreso. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Este jueves 27 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó un mensaje en medio de las dificultades por las que está atravesando su polémica reforma tributaria en el Congreso.

En el post que publicó en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano pidió al Legislativo que “reaccione” ante la posibilidad de que se hunda esa iniciativa. Según lo que manifestó Petro, de recibir una estocada la tributaria, el país entraría en una “emergencia”.

Contexto: Gustavo Petro rompió el protocolo en plena ceremonia de la fuerza pública: el curioso momento impactó a los asistentes

“La situación fiscal del país, hundiendo está última reforma fiscal, después del hundimiento de la anterior y de la caída por la Corte Constitucional de la mitad de la única reforma tributaria aprobada, más la herencia de una alta deuda dejada por el anterior gobierno a la que se le agregó la tasa de interés interna y un periodo de alta devaluación, nos lleva a una emergencia”, expresó Gustavo Petro.

Y avanzó en el mensaje: “Aún hay tiempo y espero que el Congreso reaccione con responsabilidad al país. Mi gobierno no ha financiado gasto con deuda, no propone impuestos ni a la gente trabajadora ni al sector productivo”.

Capitolio Nacional de Colombia
En el Congreso de la República se discute la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro. | Foto: Getty Images

“Mi gobierno ha logrado disparar ganancias y utilidades nunca antes alcanzadas por las grandes corporaciones financieras y comerciales particulares. Es hora de que ayuden al equilibrio de las finanzas, cuyo desequilibrio no provocamos”, recalcó el jefe de Estado en el mensaje.

Además, puso de presente: “En toda circunstancia y porque vamos hacia el Estado social de derecho, el gasto social y la financiación de los derechos fundamentales de la ciudadanía no retrocederán”.

“La combinación de alta tasa de interés que no permite aumentar más el crecimiento, pero estimula de manera no sana, el crecimiento de la deuda interna, aumentando ganancias especulativas, genera insostenibilidad económica; eso debe finalizar y será a través del crecimiento de la demanda interna”, puntualizó el presidente Gustavo Petro.

El presidente del Senado le respondió a Gustavo Petro tras el evento en Medellín.
Efraín Cepeda y Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

La postura de Petro se dio en respuesta a un fuerte mensaje que emitió el expresidente del Senado Efraín Cepeda, frente a la polémica reforma tributaria, iniciativa que agoniza en el Congreso.

Contexto: Gustavo Petro revela conversaciones con Nicolás Maduro y anticipa lo que Estados Unidos estaría buscando en Venezuela

“Esta es la crónica de una muerte anunciada. En la Comisión Cuarta de Cámara decidieron alargar la ‘agonía’ de la reforma tributaria rompiendo el cuórum. No sé si la estrategia es tratar de ‘voltear’ algunos votos, pero está claro que los votos de la Comisión Tercera de Senado NO los voltea nadie. ¡Los votos para hundir la reforma tributaria están!“, dijo el senador del Partido Conservador.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tras la tragedia en el Cantón Norte se conocen detalles del perfil profesional del capitán y la subteniente fallecidos

2. Venezuela cumple su promesa: “Quédense con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad”

3. American Airlines se pronunció sobre polémica con ‘El Puma’; respondió a versiones del cantante: “Prioridad a la seguridad”

4. ¿Citan a Luis Díaz? Así tituló la prensa alemana la dura caída del Bayern Múnich en Champions League

5. Horóscopo de este jueves 27 de noviembre, según Nana Calistar; estas son las oportunidades para los 12 signos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Petroreforma tribuatria

Noticias Destacadas

CNE

Histórico: Consejo Nacional Electoral falló contra la campaña de Gustavo Petro. Tendrá que devolver más de $5.000 millones por violación de topes

Redacción Semana
Congreso

“Reaccione”: Gustavo Petro se juega su última carta para contener estocada que recibiría su tributaria

Redacción Semana
Julio César Triana y Gustavo Petro.

Representante Julio César Triana a Petro: “No mienta ni intente culpar al Congreso por la crisis fiscal”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.