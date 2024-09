Red de Veedurías asegura que Gregorio Eljach no está inhabilitado para ser candidato a la Procuraduría General

“El régimen de inhabilidades no admite interpretaciones extensivas, o analógicas solo operan frente a quien la ley señala expresamente. La ley -134 art 44 ss - se ocupa solo del régimen municipal - no departamental ni nacional- por lo que la inhabilidad para ser elegido para dos cargos donde coincida el periodo, aplica -por mandato legal- solo a servidores de elección popular directa como son los concejales, Además, hasta ahora no se ha elegido sino apenas postulado y en proceso de evaluación por el Senado. A su vez el candidato Eljach, siendo Secretario General del Senado, se postuló ante la Corte Suprema de Justicia quien examinó su hoja de vida y no lo encontró inhabilitado. Su cargo fue administrativo y no de elección popular”.