“Reforma a la salud aún no cuenta con el concepto de viabilidad fiscal del ministro de Hacienda”: senadora Norma Hurtado

Horas después de que el presidente Gustavo Petro le presentara al país la reforma a la salud, la senadora del Partido de La U, Norma Hurtado, hizo pública una carta al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, donde le manifestó su preocupación porque la iniciativa, al menos la que llegó al Congreso, no evidenciaba el análisis del impacto fiscal del Ministerio de Hacienda que exige el artículo 7 de la Ley 819 de 2003.

Este miércoles -15 de febrero- Ocampo y Hurtado sostuvieron una reunión durante más de una hora en la oficina del Ministerio de Hacienda en Bogotá.

SEMANA buscó a Hurtado, quien además es la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, es decir, por donde ingresará el proyecto para estudio, y confirmó “que la reforma a la salud aún no cuenta con el concepto de viabilidad en el marco fiscal del Ministerio de Hacienda”.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, presentó la reforma a la salud sin el visto bueno del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Lo dijo basada en la conversación que sostuvo con el ministro José Antonio Ocampo, quien le informó que aún seguía estudiando el costo de la reforma a la salud.

“La respuesta que el ministro José Antonio Ocampo me dio es que él estaba con su equipo técnico aún haciendo el análisis del costo de la reforma a la salud, teniendo en cuenta que la propuesta, la estrategia planteada en el articulado, tendrá gasto en presupuesto y él tenía que evaluar y valorar cuánto era ese gasto. En el momento en que él termine informará cuánto cuesta la reforma”, precisó Hurtado.

La respuesta le preocupó a la congresista porque la Ley 819 dice que todo proyecto que ordene gastos -como ocurre con el de salud- debe ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Por eso, Hurtado ha sido insistente en preguntar al Gobierno Nacional cuánto cuesta la reforma, las fuentes de financiación y si habrá adición presupuestal al Ministerio de Salud para este fin.

Responsabilidad, análisis y rigurosidad técnica son la guía de mis actuaciones, por eso he conversado hoy con el ministro de Hacienda sobre temas claves para el país como el Plan Nacional de Desarrollo, adición presupuestal y reformas sociales. #TrabajandoUnidosPorColombia pic.twitter.com/GD6xZV6aNk — Norma Hurtado Sánchez (@normahurtados) February 15, 2023

“En las exposiciones de motivos de las reformas, de las leyes, debe estar contemplado eso, debe incluirse expresamente. Y, obviamente, cuando se haga la ponencia debe estar especificado el costo final de la iniciativa y la fuente de ingreso que se puede, eventualmente, generar”, explicó.

La senadora Norma Hurtado es la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, por donde pasará inicialmente la reforma a la salud.

Si el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aún no termina su concepto de viabilidad del marco fiscal, entonces, ¿con qué sustento financiero y económico presentó la ministra Carolina Corcho su iniciativa al Congreso? La senadora Norma Hurtado estima, a título personal, que el Ministerio de Salud debió tener un análisis financiero.

En el proyecto de Reforma a la Salud, tan esperado e importante, no se evidencia el análisis del impacto fiscal de @MinHacienda. Por esto, he solicitado la concordancia del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo de acuerdo a lo establecido en art 7 de la ley 819 de 2003. pic.twitter.com/vxfpUteKL4 — Norma Hurtado Sánchez (@normahurtados) February 14, 2023

“Tengo entendido que dicho despacho cuenta con un gran economista del país que ha venido apoyando y respaldo a la señora ministra Carolina Corcho, pero lo que me quedó claro es que el análisis que ha hecho el MinSalud y el contenido de esta información presupuestal y financiera no estaba conciliada con el Ministerio de Hacienda porque el ministro Ocampo me dijo que aún continúa evaluando y analizando el marco fiscal del articulado de la reforma”, afirmó.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha sido crítico, en voz baja, de la reforma a la salud.

El problema para la ministra de Salud, Carolina Corcho, es que el concepto de viabilidad fiscal y financiera expedido por el ministro José Antonio Ocampo -uno de los funcionarios de la Casa de Nariño que le ha hecho reparos internamente a la iniciativa- es necesario para que los representantes y senadores de las comisiones séptimas avancen en la respectiva ponencia.

Además, confirmó que seis meses después de posesionada la ministra, ella no tenía listo el articulado de la reforma, pese a que el presidente Gustavo Petro le anunció desde agosto de 2022 que postergara su estudio en el Congreso para el primer semestre de 2023.