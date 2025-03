Un congresista recordó cuando el mismo Gustavo Petro, como senador, argumentaba que las recusaciones debían remitirse a la Comisión de Ética del Congreso porque, si no, podrían incurrir en prevaricato.

“La ley no dice que esta comisión no pueda resolver, por problemas de fondo, la recusación, ni el presidente tampoco ni la mesa directiva, de esta comisión. Entonces, si lo hacemos, estamos prevaricando porque la ley no da esa orden”, decía Petro cuando era senador.