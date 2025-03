El Gobierno Petro no ha logrado los acuerdos necesarios y por eso el proyecto sigue en el limbo. En este caso, la mesa directiva ha sido el principal obstáculo para que sea convocada.

De un lado, la segunda vicepresidenta de esa corporación, Lina María Garrido, de Cambio Radical, es quien se ha negado rotundamente a citar el debate y no le ha puesto su firma a esa convocatoria.

“No les voy a firmar el orden del día que incluya la reforma de la muerte hasta que cumplan todo lo que indica la Corte Constitucional y me respondan el derecho de petición donde me muestren el aval fiscal de la reforma que les radiqué el 2 de diciembre de 2024″ , aseguró la congresista.

De otro lado, el representante Jorge Tovar, de las curules de paz y vicepresidente de la Cámara, tampoco ha querido respaldar la citación de la iniciativa. “Se discutirá, en los tiempos del Congreso, no del Gobierno”, dijo el congresista en los últimos días.

Tovar estuvo en la Casa de Nariño en un encuentro citado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, como él mismo lo reconoció, junto a varios congresistas más, sin embargo, aseguró que intervino, dijo que no cedería ante el Gobierno y se fue.

El congresista agregó que uno de los requisitos para que se convoque es que desde el Ministerio de Salud se cumplan las órdenes emitidas por la Corte Constitucional. “Mi voto a la reforma a la salud no cambiará, independientemente de cuando se discuta. No la acompañaré. ¡El Congreso es una rama independiente, no un apéndice del Gobierno!”, agregó el congresista.