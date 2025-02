El congresista Jorge Tovar revela detalles del encuentro de 25 congresistas con Armando Benedetti para destrabar la reforma a la salud: “No duré más de 20 minutos”

El congresista por las curules de paz, Jorge Tovar, reveló detalles del encuentro que sostuvieron varios congresistas de distintos partidos políticos con el designado ministro del Interior, Armando Benedetti, y al final con el presidente Gustavo Petro, donde se evidenció una preocupación del Gobierno nacional porque la iniciativa no avanza en el Legislativo.

Tovar aclaró que no tuvo “ningún” encuentro este miércoles 26 de febrero con el presidente Gustavo Petro, tal como se ha especulado.

“Mi permanencia en la reunión no duró más de 20 minutos (lo que molestó a algunos). Llegué, pedí la palabra, solicité al Gobierno que cumpliera con las órdenes de la honorable Corte Constitucional, reiteré que el agendamiento de la reforma solo se discutiría con la mesa directiva y las bancadas y no con el Gobierno. Posteriormente, abandoné inmediatamente la reunión. Me cuentan que después llegó el presidente a la reunión”, añadió.