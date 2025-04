“La reforma pensional, lamentablemente, no contribuye a que el ahorro para la vejez sea más alto”: presidente de Asofondos

Asimismo, estaría en duda el voto de la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, que no respaldó la ponencia de archivo de la reforma laboral pero que en ocasiones ha sido crítica a la iniciativa de salud.

El Gobierno no tendría los votos en la Comisión Séptima del Senado.

Aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, es optimista, el propio presidente Petro no lo ha sido. En medio de un consejo de ministros dijo que si el Senado hunde esa iniciativa sacará su propuesta de reforma a la salud a punta de decretos.

“Esto no es una amenaza. Nosotros tenemos que ir a aplicar la ley existente, no hay otro mecanismo, porque no voy a volver a presentar otro proyecto para que nos mamen gallo dos años más. Entonces, hunden el proyecto de reforma a la salud y vemos en decretos hasta donde se puede salvar; lo demás se liquida de acuerdo a la ley”, aseguró el mandatario.