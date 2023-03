Reforma laboral: “Este proyecto de ley debe permitir que cese el acoso sexual y laboral en el país”: presidente Gustavo Petro

Finalmente fue radicado el proyecto de ley de reforma laboral al Congreso en la noche de este jueves 16 de marzo. El presidente Gustavo Petro hizo un evento en la plaza de Armas de la Casa de Nariño, en donde dio un discurso defendiendo la propuesta.

Uno de los hechos que llamó la atención es que mencionó que con la iniciativa se podría parar el acoso sexual y laboral al que son sometidas muchas mujeres, especialmente, en el país por las condiciones contractuales.

“Este proyecto de ley debe permitir –si se aprueba por el Congreso de la República e inicia su trámite allí– que cese el acoso sexual y laboral en el país”, afirmó el mandatario.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

Petro se refirió al tema citando a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y algunas estadísticas del organismo internacional. Por ejemplo, dijo que, según esa organización, Colombia sería uno de los países que más trabaja, pero en los que hay menor productividad del mundo.

“Aquí en Colombia, desde la Ley 50, y las demás leyes que se han creado en estos últimos años, terminamos no solamente con la jornada más alta de la OCDE, no solamente con la menor productividad de todos los países de la OCDE, no solamente con un pueblo que tiene que madrugar porque si no, muere de hambre, sino que terminamos en un sistema en donde el acoso sexual, donde el acoso laboral, se volvió cuestión de todos los días”, dijo el mandatario.

En ese sentido, el presidente afirmó que para acabar con esa explotación sexual hay que eliminar los contratos de menos de dos meses. “Al acabar la inestabilidad, y al tener que firmarse para poder sobrevivir contratos cada dos meses, han condenado a la mujer a un acoso sexual de los empleadores”, afirmó el presidente.

Presidente Gustavo Petro radicó la reforma laboral - Foto: Semana

El mandatario hizo énfasis en acabar la inestabilidad laboral porque cree que eso podría solucionar otras problemáticas, entre ellas, varios problemas mentales que presenta el trabajador actual. Y que eso aumentar las ganancias y la productividad.

“La inestabilidad en el trabajo trae problemas mentales, trae destrucción de la calidad de vida, trae caída de la productividad. Las ganancias cortas se dan cuando las sociedades y la economía tienen una baja productividad”, señaló.

Presidente Gustavo Petro en el balcón de la Casa de Nariño - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Petro dijo que si se aprueba el proyecto, además de reducir el acoso sexual y laboral, ayudará a que las personas sean más “felices” por disfrutar más tiempo libre. “Este es un gobierno para el trabajo. Este es un gobierno para el pueblo. Este es un pueblo que bien merece la pena tener una oportunidad”, dijo Petro.

Otra de las defensas que hizo Petro del proyecto fue la reducción de la jornada laboral. Dijo que pasará a ser de 40 horas a la semana y que eso traerá un crecimiento paulatino a través de las próximas décadas de la productividad laboral.

gloria inés ramírez Ministra del Trabajo - Foto: juan carlos sierra-semana

Sobre el tema del acoso laboral, en el texto presentado al Congreso se menciona que “se garantizará acciones de prevención y atención, con protocolos, comités, herramientas y mecanismos necesarios, que reconozcan y aborden las violencias basadas en género, contra las mujeres y el acoso sexual en el mundo del trabajo”. Y que “el Ministerio regulará, vigilará y sancionará su incumplimiento”.

Eso incluye a cualquiera que pueda ejercer la violencia, es decir, cualquier persona sin importar su posición en el trabajo incluido, terceros, proveedores, familiares o conocidos.

En el proyecto radicado en el Congreso aseguran que entienden que los espacios en los que se puedan dar estas conductas de violencia sexual y acoso pueden ser públicos o privados, en las instalaciones del lugar de trabajo, en el transporte, en el espacio doméstico o “cualquier otro lugar en el que se comparta como una extensión de las obligaciones laborales”, señala la iniciativa.