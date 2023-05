Reforma pensional: Gustavo Petro pide que “el pueblo trabajador” salga a defenderla y les plantea un desafío a los sindicatos

En su discurso este primero de mayo, desde el balcón de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de su propuesta de reforma pensional.

“Lo que hemos propuesto garantiza la pensión. El pueblo trabajador, a veces tan joven que cree que nunca llegará el momento de hablar de la pensión, cree que es un asunto de los viejos, y es un asunto de la juventud”, dijo el presidente.

El mandatario señaló que le apuesta a “garantizar que los tiempos permitan una vejez digna, tranquila, que la mamá pueda sobrevivir después de la muerte del papá, garantizar que el tiempo libre sea el factor fundamental de la riqueza de una sociedad”.

“Aquí tenemos una discusión de fondo, ¿en qué consiste la riqueza? Hay quienes hasta este momento creen a pie juntillas que la riqueza no es más sino el acumulado de bienes poseídos por una buena persona. Hay otra corriente de pensamiento que cree que la riqueza es la cantidad de tiempo libre que puede tener una persona. Por eso el movimiento obrero, en todo el mundo, está buscando no dejar aumentar el tiempo para pensionarse. Miren Francia, está buscando cómo se acorta la jornada de trabajo, miren Europa. Ahora Chile acaba de decretar por ley, con la derecha siendo mayoría, una rebaja de la jornada laboral. ¿Qué significa? Que hay más tiempo libre. Ese tiempo libre significa riqueza de una sociedad. El tiempo libre es el nuevo medidor de la riqueza, no las tantas cosas que podemos guardar en una alacena”, señaló Petro.

“Cuando hablamos de pensiones, hablamos de ello”, añadió el mandatario, quien pidió que el “pueblo trabajador” salga a defender la reforma pensional.

Además, habló de la función de los sindicatos. “Si algunos líderes sindicales aún creen, como en tiempos del neoliberalismo, que el sindicato no es para defender los derechos del pueblo trabajador, sino que la función de un sindicato, por ejemplo, es para hacer negocios (...) el pueblo trabajador no va a estar al lado de las reformas sociales”, señaló Petro.

Gustavo Petro, en el balcón, cargado de tigre: habló de revolución, de catástrofe de EPS y fondos privados, arremetió contra César Gaviria, los bancos y la prensa

Gustavo Petro ha usado por años el balcón como la más poderosa arma de comunicación política, pero quizás el más esperado ha sido el de este 1 de mayo. En medio del sacudón que produjo el remezón ministerial y tras una semana en que el presidente estuvo cargado de tigre contra todo y contra todos, el discurso del día de los trabajadores, día en el que había llamado a la gente a las calles, producía mucha expectativa. Al final, pasó lo que se esperaba: Gustavo Petro llamó al pueblo a levantarse, anticipo escenarios para muchos catastróficos y habló de revolución.

El presidente Petro comenzó hablando de Alfonso López Pumarejo, y habló de la persecución que el líder liberal vivió en ese momento por querer transformar al país. Y vaticinó que ese bloqueo de las elites al cambio genera magnicidios. “El terror sobre el pueblo campesino fue creciendo hasta que asesinaron a una de las personas que quería desarrollar eso que se llamó la revolución en marcha: Jorge Eliecer Gaitán”.

En un país polarizado, lo que dijo aterró a muchos sobre el futuro inmediato que le espera a Colombia y llenó a otros de ilusión. Estas son sus frases más impactantes.

Vea el video con el discurso del presidente

1. “Hoy puedo tener la seguridad, miren esta paradoja, que si no se aprueba la ley de reforma a la salud, si no se aprueba la ley de reforma a las pensiones, las EPS se acaban, y los fondos privados de pensiones también”

El presidente se despachó por la reforma a la salud. “No porque el presidente quiera, sino porque lo que estamos diciendo alrededor de un modelo ideológico ha llegado a su final en todo el mundo. Y mantenerlo solo trae catástrofe y derrota. Si el Congreso no apoya las reformas, las EPS morirán como un dominó, saliendo definitivamente del mercado, como un dominó que se cae, ficha tras ficha. Eran 110, no quedan sino 6 vivas. Estamos sosteniendo a la mayorías de las actuales, artificialmente, tratando de darle un tiempo de reflexión al Congreso de la República”, agregó el presidente.

De izquierda a derecha: David Racero, presidente de la Cámara de Representantes; Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia; Carolina Corcho, ministra de Salud; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Verónica Alcócer, primera dama de la Nación; Roy Barreras, presidente del Senado y Gregorio Eljach Pacheco, secretario General del Congreso de la República. - Foto: Foto del SENADO suministrada a SEMANA

“Pero si no hay ley, esas EPS quebrarán y sus afiliados irán a las que sobrevivan y ese número de afiliados, que son ya 7 millones, hará que se derrumben las que quedan. El mundo de las EPS ya no tiene sentido. Lo que estamos proponiendo es una reforma a la salud ordenada, un cambio de funciones, una priorización diferente. Si ese cambio ordenado no es posible, por la codicia del corto plazo, entonces habrá un cambio desordenado y es la quiebra permanente y continua del sistema de EPS en Colombia”, dijo el presidente.

2. No es sino que no se apruebe el proyecto de ley y verán cómo en el corto plazo los fondos de pensiones quiebran

Petro señaló: “Y así sucederá con los fondos privados de pensiones, ya no dan ahorro, sus gastos en el año son mayores que sus ingresos, ya no hay capacidad de ahorro, por tanto el negocio dejó de existir. Las utilidades y comisiones de los fondos van hacia abajo. Millones de personas se han pasado de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, y ese traspaso de millones de personas, en la última década, no en mi gobierno, va mostrando el punto final de ese régimen. El mercado tampoco pudo garantizar el derecho a la pensión en Colombia. No es sino que no se apruebe el proyecto de ley y verán cómo en el corto plazo los fondos de pensiones quiebran. En una circunstancia tan desordenada que van a poner en peligro las pocas posibilidades de pensión del pueblo trabajador de Colombia. Lo que hemos propuesto garantiza la pensión”.

- Foto: Getty Images

3. “La tierra es para el que la trabaja, no es para un grupo de herederos de los feudales y esclavistas”

“La tierra es para el que la trabaja”, dijo este lunes festivo, primero de mayo, el presidente Gustavo Petro, desde el balcón de la Casa de Nariño. “Tiene una función social, una función ambiental, la tierra no es para un grupo de herederos de los feudales y los esclavistas que la tienen por tenerla, como si fuera un símbolo del poder, que la defienden matando al humilde, contratando ejércitos privados y que no cumplen la función social de ponerla a trabajar para que se cultiven los alimentos que un pueblo hambriento hoy necesita a como dé lugar”, agregó Petro, quien invitó a los campesinos a levantarse.

“El pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no son un absurdo, tiene que ver con construir una sociedad más igualitaria, más justa, y una sociedad más justa es más pacifica, es más democrática, es más productiva”, agregó.

Presidente Gustavo Petro en el balcón de la Casa de Nariño - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

4. “Tenemos una sociedad que no es libre”

“La mayoría de la población no es ni lo uno ni lo otro, está excluida. Pareciera entonces que no tiene libertad, pero si vamos al concepto, la libertad consiste en superar las necesidades fundamentales del ser humano. Una persona es más libre entre más satisfaga sus necesidades fundamentales. Si la mayoría no puede satisfacer las necesidades básicas, entonces tenemos una sociedad que no es libre porque la libertad consiste en superar esas necesidades”, añadió el jefe de Estado.

“Nosotros hemos tratado de cumplir esa directriz del pueblo, que se expresó en las urnas, que supo entender que era el momento dejar la barricada para ir por millones a las urnas porque allí era donde verdaderamente se podía cambiar la historia de Colombia”, afirmó.

5. “Estamos en un momento similar al del general Melo, al del presidente Bolívar, al del gran reformador Alfonso López Pumarejo”

El primer mandatario dedicó, además, un espacio a Simón Bolívar. “Quizás pensaron, Petro en la Presidencia tiene tantos obstáculos internos, adentro del Gobierno, externos, frente al Congreso, las Cortes y los principios de la independencia de las ramas que pueden acorralar a Petro en su intención de hacer reformas. Pues hoy, me parece que sin repetir la historia porque la historia nunca se repite, estamos en un momento similar al del general Melo, al del presidente Bolívar, al del gran reformador Alfonso López Pumarejo”, precisó.

“Que vamos a vivir circunstancias y situaciones similares, creían que Petro acorralado bajaría la idea de la gran transformación, bajaría la ideal del cambio social, que simplemente se acomodaría para vivir tranquilo un hecho definitivo de su vida, el hecho de ser el primer presidente de izquierda de Colombia y que no molestaría más, que se iría tranquilo a vivir de su pensión, repitiendo de nuevo un Gobierno más de los mismos”, dijo.

Plaza de Armas evento invitación del Presidente Gustavo Petro, balcón de la Casa de Nariño - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Gustavo Petro hizo hincapié en la historia colombiana y el duro momento por el que atraviesa la nación. Afirmó que va a seguir trabajando en las reformas y le dijo al pueblo que no puede bajar las manos.

“No basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado y al frente de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera. El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”, insistió el mandatario.