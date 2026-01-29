Registrador advierte que los grupos armados tendrían “interés político y electoral” en el 40% de los municipios donde hacen presencia

Hernán Penagos, registrador nacional, lanzó una alerta a menos de dos meses del inicio de las elecciones de este año. Aseguró que en 312 municipios hay influencia de grupos armados, y en casi la mitad podría existir interés de estos en influir dentro de los comicios.

“En 312 municipios que hemos revisado, donde hay influencia de los grupos armados ilegales, en el 40 % de ellos pareciera verse un interés político y electoral de estos grupos armados ilegales”, manifestó el registrador.

De acuerdo con Penagos, se trata de una consecuencia de la “atomización de grupos ilegales en todo el territorio nacional”.

“Es un elemento de alerta que nos tiene que indicar. Como, por ejemplo, hay unos lugares del territorio nacional donde hay una incidencia de la violencia muy alta y hay menor participación. Eso es razonable, por aquello de la seguridad”, dijo.

Y Penagos también alertó sobre la “alta violencia” en el noroccidente de Colombia y alta participación, que es un ejemplo de cómo podrían instrumentalizar las elecciones.

“¿Qué implica? Que podría haber instrumentalización del voto y coacción a los electores, y de eso se trata. Que en esta comisión se adviertan circunstancias de esa manera”, agregó.

Registrador responde a Cambio Radical sobre entrega de tarjetones para la consulta presidencial del 8 de marzo

Más temprano, el registrador Hernán Penagos asistió a la activación de la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales. Este espacio también contará con la presencia del procurador Gregorio Eljach, la fiscal Luz Adriana Camargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el contralor Carlos Hernán Rodríguez.

De esa manera, también se incluyó a la cúpula militar y a la Misión de Observación Electoral, liderada por Alejandra Barrios.

“Tenemos diferentes mapas de riesgo, construidos con la Fiscalía, la Defensoría, la Policía. Estos no se basan exclusivamente en delitos electorales, sino en variables como violencia, criminalidad y niveles de participación ciudadana. Esta información permite focalizar acciones, definir de manera estratégica la ubicación de puestos y mesas de votación y priorizar la atención en los territorios con mayores niveles de vulnerabilidad”, detalló Penagos en el evento.