Política

Registrador advierte que los grupos armados tendrían “interés político y electoral” en el 40% de los municipios donde hacen presencia

Hernán Penagos aseguró que se analizó la situación en 312 territorios del país.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 6:58 p. m.
Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil.
Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMAN

Hernán Penagos, registrador nacional, lanzó una alerta a menos de dos meses del inicio de las elecciones de este año. Aseguró que en 312 municipios hay influencia de grupos armados, y en casi la mitad podría existir interés de estos en influir dentro de los comicios.

“En 312 municipios que hemos revisado, donde hay influencia de los grupos armados ilegales, en el 40 % de ellos pareciera verse un interés político y electoral de estos grupos armados ilegales”, manifestó el registrador.

De acuerdo con Penagos, se trata de una consecuencia de la “atomización de grupos ilegales en todo el territorio nacional”.

“Es un elemento de alerta que nos tiene que indicar. Como, por ejemplo, hay unos lugares del territorio nacional donde hay una incidencia de la violencia muy alta y hay menor participación. Eso es razonable, por aquello de la seguridad”, dijo.

Política

Esta fue la declaración de Gustavo Petro en donde arremetió contra Laura Sarabia: hojas de vida de interventores de EPS, la razón

Política

Polémica en el Gobierno: Laura Sarabia se defiende ante las acusaciones de Petro que la relacionan con escándalo de la salud

Política

“El que roba celulares lo hace por amor”: Gustavo Petro dio una polémica declaración que encendió las redes sociales

Política

Roy Barreras le da espaldarazo a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para aterrizar en la consulta del Frente por la Vida

Política

Gustavo Petro reveló que las críticas a una millonaria compra del Gobierno afectaron a su familia: “Se dedicó a sembrar dudas”

Política

Senadora Lorena Ríos le reclamó a Gustavo Petro por referencia de Jesús: “¿Hasta cuándo? Por favor, respétenos”

Política

Registrador responde a Cambio Radical sobre entrega de tarjetones para la consulta presidencial del 8 de marzo

Nación

La reforma electoral que se cocina para 2026: estos son los puntos clave de la propuesta que le presentará la Registraduría al nuevo Congreso

Política

“Es imposible hablar de fraude electoral”: el registrador Hernán Penagos habla de las elecciones de 2026 y asegura que hay garantías para todos los sectores

Política

La Registraduría revisa casi 30 millones de firmas que presentaron los precandidatos a la presidencia para validar sus aspiraciones en 2026

Y Penagos también alertó sobre la “alta violencia” en el noroccidente de Colombia y alta participación, que es un ejemplo de cómo podrían instrumentalizar las elecciones.

“¿Qué implica? Que podría haber instrumentalización del voto y coacción a los electores, y de eso se trata. Que en esta comisión se adviertan circunstancias de esa manera”, agregó.

Registrador responde a Cambio Radical sobre entrega de tarjetones para la consulta presidencial del 8 de marzo

Más temprano, el registrador Hernán Penagos asistió a la activación de la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales. Este espacio también contará con la presencia del procurador Gregorio Eljach, la fiscal Luz Adriana Camargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el contralor Carlos Hernán Rodríguez.

De esa manera, también se incluyó a la cúpula militar y a la Misión de Observación Electoral, liderada por Alejandra Barrios.

“Tenemos diferentes mapas de riesgo, construidos con la Fiscalía, la Defensoría, la Policía. Estos no se basan exclusivamente en delitos electorales, sino en variables como violencia, criminalidad y niveles de participación ciudadana. Esta información permite focalizar acciones, definir de manera estratégica la ubicación de puestos y mesas de votación y priorizar la atención en los territorios con mayores niveles de vulnerabilidad”, detalló Penagos en el evento.

Más de Política

Gustavo Petro y Laura Sarabia

Esta fue la declaración de Gustavo Petro en donde arremetió contra Laura Sarabia: hojas de vida de interventores de EPS, la razón

Hernán Penagos Giraldo Registrador

Registrador advierte que los grupos armados tendrían “interés político y electoral” en el 40% de los municipios donde hacen presencia

Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, junto al presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia y Carlos Ramón González.

Polémica en el Gobierno: Laura Sarabia se defiende ante las acusaciones de Petro que la relacionan con escándalo de la salud

Gustavo Petro, durante el acto de firma del comodato del Hospital San Juan de Dios

“El que roba celulares lo hace por amor”: Gustavo Petro dio una polémica declaración que encendió las redes sociales

Osorio reemplazaría a su esposo, Daniel Quintero, en la contienda presidencial de la consulta del Frente por la Vida.

Roy Barreras le da espaldarazo a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para aterrizar en la consulta del Frente por la Vida

El presidente, Gustavo Petro, el 28 de noviembre de 2025, en Bogotá

Gustavo Petro reveló que las críticas a una millonaria compra del Gobierno afectaron a su familia: “Se dedicó a sembrar dudas”

Lorena Ríos y Gustavo Petro.

Senadora Lorena Ríos le reclamó a Gustavo Petro por referencia de Jesús: “¿Hasta cuándo? Por favor, respétenos”

SORTEO DE POSICIONES DE AGRUPACIONES POLÍTICAS EN LAS TARJETAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL CONGRESO 2026

Registrador responde a Cambio Radical sobre entrega de tarjetones para la consulta presidencial del 8 de marzo

El presidente Gustavo Petro durante la conmemoración de los 9 años del Acuerdo de Paz.

Gustavo Petro despejó las dudas y reveló lo que hará el 7 de agosto, cuando termine su mandato: esta fue la llamativa declaración

María José Navarro es la Superitendente Solidaria de la Economía Solidaria.

Supersolidaria responde por millonarias pérdidas de drogas La Rebaja: “Es falso”, dijo la superintendenta

Noticias Destacadas