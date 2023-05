Representante Andrés Forero denunció que los dos hijos de la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez trabajan con el Gobierno

El representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, hizo una denuncia en contra de la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez. La funcionaria lidera en el Congreso la discusión de la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro.

Según el congresista de oposición, los dos hijos de la ministra trabajan con el Gobierno. “Los dos hijos de Gloria Inés Ramírez trabajan en el Gobierno nacional. Uno como jefe jurídico de la Uspec y el otro como contratista del Ministerio de Cultura. Con esa afortunada situación familiar se entiende que a la ministra no le preocupe que su reforma laboral no genere empleo”, cuestionó el congresista del uribismo.

Con esa afortunada situación familiar se entiende que a la ministra no le preocupe que su reforma laboral no genere empleo. pic.twitter.com/AO6339I8wO — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) May 29, 2023

Según detalló con documentos oficiales, compartidos por el representante, uno de ellos es Diego Alejandro Restrepo Ramírez, quien trabaja en la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios).

El contrato de Restrepo señala que es el jefe de la Oficina Asesora Jurídica con grado 11 de la planta del Uspec y su salario es de casi 8 millones ($ 7.775.515). El documento fue certificado desde el pasado 11 de abril de 2023 y según las redes oficiales de la entidad se posesionó el 12 de abril.

La USPEC le da la bienvenida al abogado Diego Alejandro Restrepo, quien a partir de hoy, se posesiona como nuevo jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad; el doctor Restrepo Ramírez cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público. https://t.co/47y3LxzO0z pic.twitter.com/oGCeA5hdHd — USPEC (@USPEC_Colombia) April 12, 2023

Por otro lado, Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez, el otro hijo de la ministra del Trabajo, fue contratado por el Ministerio de Cultura por 76 millones de pesos. Se hizo a través de contratación directa y tiene como funciones prestar servicios profesionales para “apoyar la gestión de alianzas estratégicas, así como la formulación, desarrollo y seguimiento de iniciativas, planes, programas y proyectos, del ministerio de Cultura, así como el manejo de agenda y proyectos de la ministra de Cultura”.

Según el contrato registrado en la plataforma Secop II, el documento fue firmado el 18 de enero de 2023 e irá hasta el 31 de agosto de este año. Se detalla que la forma de pago se le entregará un pago mensual de 9.500.000 pesos durante los ocho meses de labores.

Gloria Inés Ramírez. Ministra de trabajo. Bogotá Diciembre 1 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Entre sus obligaciones se detallan nueve puntos de carácter genérico en los que deberá ayudar al despacho del ministro encargado, Jorge Zorro. Por ejemplo, se menciona que tendrá que apoyar al ministro en el desarrollo de políticas culturales, brindar apoyo técnico, acompañar para la implementación de políticas públicas, relacionamiento interinstitucional, asistir a reuniones, hacer informes, viajar según los requerimientos y demás asignaciones del ministro.

Por ahora ni los hijos de la ministra ni la alta funcionaria del Gobierno se han pronunciado sobre la denuncia de Forero.

Además, como menciona el representante, el tema de fondo es la reforma laboral que se discute en el Congreso y que por ahora no tiene un panorama claro. Aunque la ponencia mayoritaria ya fue presentada por el petrismo, con una firma del congresista Alexánder Quevedo, del Partido Conservador, posteriormente, esa bancada decidió que votará negativamente el proyecto.

SEMANA conoció que el Gobierno no tendría los apoyos suficientes para sacar adelante el proyecto y por eso no se ha logrado avanzar en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La semana pasada no fue citado, a pesar de que la ministra Ramírez quería que se votaran los impedimentos, sin embargo, eso no se logró.

Gloria Inés Ramírez ministra de Trabajo - Foto: Guillermo Torres Reina /Semana

Se espera que esta semana pueda ser citado el debate, pero los apoyos no son claros para el petrismo. Primero se deberá discutir la ponencia de archivo presentada por Forero y luego se espera que sea debatida la reforma alternativa radicada por el congresista Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, que presentó el representante por el Valle luego de negarse a firmar la propuesta del Gobierno.

Esa propuesta de reforma tendría el apoyo de algunos sectores y está basada en un juicioso estudio del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana que hizo un análisis de cuál deberá ser la reforma laboral que necesita el país para reducir la informalidad en el país.