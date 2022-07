Representante de Colombia Justa Libres renuncia al partido por “ausencia total de garantías”

Este jueves, el representante Carlos Eduardo Acosta dio a conocer su carta de renuncia a Colombia Justa Libres, partido conmocionado internamente por controversias alrededor del aval para una candidatura presidencial. Según el congresista, la colectividad ya no representa su actuar en la política.

En primer lugar, Acosta expresó su gratitud con Dios y al partido político por la oportunidad “de representación popular y el privilegio de servir en el Congreso”.

Luego, como miembro del consejo directivo nacional del partido, detalló lo que ocurre al interior de Colombia Justa Libres. Según Acosta, intentó aportar para construir una “arquitectura institucional y una estructura regional y local” que representara la propuesta de la colectividad.

He enviado la carta de renuncia a @ColJustaLibres Un partido que en la actualidad institucionalmente no representa los principios, valores y modelos en los que creo y son la convicción de mi actuar personal y político. Lo coherente es respetuosamente dar un paso al costado. pic.twitter.com/PJXILVYclW — Carlos Eduardo Acosta (@CarlosAcostaCJL) July 14, 2022

“Desafortunadamente, más que una puja entre fracciones ideológicas o electorales, o incluso posiciones divergentes ideológicas o conceptuales sobre el gobierno civil, la economía o la sociedad, la gran dificultad que encontré al interior son diferencias de fondo sobre temas fundamentales como el ejercicio del poder y autoridad, iglesia y participación política, sujeción a los acuerdos y límites éticos y normativos, incluido el respeto por los estatutos”, describió el excandidato al Senado.

Esas diferencias, afirma el representante, no solo se reflejaron en “las relaciones personales y la desinstitucionalización del partido”, sino que terminaron en una “ausencia total de garantías para la participación electoral”.

“En mi caso, además de hacerme objeto de una campaña sucia con difamaciones personales y mentiras, impidieron incluso la llegada de donaciones a mi campaña, entre otros temas que no merecen mención y prefiero dejar en manos del Señor”, explicó.

Frente a esta problemática, el representante asegura que Colombia Justa Libres no representa sus principios, ideas, valores y modelos que lo llevaron a participar en política.

“No comparto sus formas ni sus posiciones, y despierta especial preocupación el rumbo que ha tomado convirtiendo la institucionalidad eclesial en fracción electoral”, agregó.

Acosta, finalmente, agradeció a los electores y los directivos del partido. En especial a Ricardo Arias Mora, copresidente del partido político y quien intentó pelear el aval para ser candidato presidencial con el senador John Milton Rodríguez, que finalmente se presentó a las elecciones.

Este jueves, Colombia Justa Libres se declaró partido independiente frente al gobierno de Gustavo Petro. Esa independencia significa que la colectividad apoyará las propuestas que sean benéficas para los colombianos y votará en contra de las que considere como afectación para la ciudadanía.

“Hemos decidido, como pertenecientes al mismo, acompañar de manera solidaria la postura de nuestra senadora electa, doctora Lorena Ríos Cuéllar, quien al asumir su investidura el próximo 20 de julio anunciará que su actuación política será realizada bajo contexto único de la independencia tanto en el Congreso de la República como frente al nuevo Gobierno nacional”, dice el comunicado oficial.

Edward Rodríguez renunció al Centro Democrático

Edward Rodríguez, representante a la Cámara del Centro Democrático que no logró una curul en el Senado, decidió renunciar a su partido. Según el congresista, hubo maltrato en contra suya y en contra del presidente Iván Duque.

“Yo creo que el partido hoy tiene unos líderes con los que yo no me identifico. Yo me identifico, por supuesto, con Álvaro Uribe, Iván Duque. El partido se convirtió en un extremo con el que no me siento representado, un radicalismo que no es lo que la ciudadanía quiere”, dijo el representante, en conversación con SEMANA.

También dio a conocer su intención de convertirse en alcalde de Bogotá: “Lo haré por firmas, de ser candidato lo haría por firmas, generando un consenso y atrayendo a varios sectores políticos diferentes”.