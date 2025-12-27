Revelan la millonada en dólares que se ha gastado Petro durante viajes internacionales: “A manos llenas de los impuestos”

La senadora María Fernanda Cabal reveló la millonada que el presidente Gustavo Petro se ha gastado para realizar sus viajes internacionales desde que llegó a la Casa de Nariño.

Por medio de un derecho de petición, la congresista del Centro Democrático le pidió un reporte al Ministerio de Defensa y este, a través de un documento, detalló 27 salidas que el jefe de Estado ha hecho fuera de Colombia, lo que ha implicado una verdadera millonada en combustible.

“Petro paseador: En los más de 58 viajes internacionales, Petro ha usado en combustible la suma de $12.001.819.476,00, lo que equivale a 3 millones de dólares”, escribió en su cuenta de X la militante del partido de oposición.

Por lo mismo, Cabal cuestionó con dureza que mientras este dinero se invierte para que el máximo mandatario salga a otros países, él, por su parte, declare una emergencia económica argumentando, entre otras cosas, que sin la reforma laboral no va a alcanzar la plata.

“Mientras gasta a manos llenas de los impuestos de los colombianos, decreta una emergencia económica con la que pretende sacarle más plata a los ciudadanos”, agregó la congresista.

En otro trino, la senadora contó algunos detalles relacionados con los gastos que se han efectuado para cada uno de los viajes fuera del país que ha hecho el presidente.

En total, según detalló Cabal, son 58 salidas al exterior las que ha hecho Petro. Por ejemplo, en solo el año 2025 ya ha tenido 15 viajes, el más reciente hacia Belem, Brasil.

En total, de acuerdo con estos datos, el jefe de Estado se ha mantenido por fuera de Colombia durante 226 días. Esto, al mismo tiempo, se traduce en gastos, no solo de combustible, también de alojamiento y alimentación.

“En gastos de alojamiento se ha gastado 82.018,22 USD en transporte 2.434.206,72 USD y en alimentación 80.463,41 USD en total: 2.596.688,35 USD lo que equivale a $10.386.753.400, son más de 2 millones y medio de dólares”; comentó Cabal.

“Petro es el que más viajes internacionales ha hecho y con menos resultados de gestión”, agregó la congresista.