¿Reversazo? Roy Barreras abre la puerta para aprobar la reforma laboral si convoca a sesiones extras en el Congreso

El presidente del Senado, Roy Barreras, tuvo que corregir su apreciación en la que dijo que los tiempos ya no alcanzan para aprobar la reforma laboral. Abrió la puerta a que puedan lograrlo con una opción legislativa: convocar a sesiones extras.

“He dicho que probablemente en escasas ocho semanas no alcance el tiempo para aprobar los cuatro debates de la reforma laboral que aún no empieza su primer debate, a no ser que se convoque a sesiones extras. Las extras son necesarias para lograr aprobación de reforma pensional en esta legislatura”, aseguró Barreras.

Generalmente, el Congreso convoca a estas sesiones al final de la legislatura para discutir los proyectos del Gobierno que no alcanzaron a ser aprobados por falta de tiempo.

Lo que despertó polémica y críticas hacia Barreras por parte de un sector es que en el Congreso de Asofondos en Cartagena, que se llevó a cabo este jueves 27 de abril, el senador hizo el anuncio de que los tiempos no alcanzarán a discutir y aprobar la reforma laboral.

“Sobre la reforma laboral, habrá espacio para conversar en el mediano plazo; en ella no empieza ni siquiera el primer debate y probablemente, lo digo con certeza, en las escasas ocho semanas que nos quedan, no habrá una reforma laboral en esta legislatura. Puede que la haya en la siguiente, pero allí sí habrá que discutir cómo garantizar la formalización laboral y la creación de empleos y no la destrucción de empleos”, afirmó el presidente del Senado.

Barreras había cerrado la puerta a la posibilidad de aprobar la reforma en esta legislatura. - Foto: guillermo torres reina-semana

El senador cuestionó que la reforma laboral “se presentó tarde” por parte de la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez. “Por eso no tiene primer debate aún y está haciendo cola detrás de la de salud; y la reforma pensional es quizá la más avanzada, pero habrá por lo menos cuatro audiencias públicas y unas mesas técnicas en las próximas dos semanas”, dijo.

Barreras también se refirió a la reforma pensional y dijo que hay puntos que faltan por ajustar. “Les anticipo esta información, el tiempo –yo lo he dicho hace meses– es nuestro enemigo para adelantar las reformas. Se han demorado mucho algunos ministros en radicar las reformas. Algunas fundamentales para atender nuestra preocupación por el cambio climático, que es la reforma al sistema nacional ambiental, apenas se radica”, aseguró el senador del Pacto Histórico.

La reforma laboral fue presentada hace varias semanas, pero hasta el momento no ha sido debatida. - Foto: Semana

En el caso de la reforma pensional, aseguró que espera que la segunda semana de mayo pueda iniciar el debate de este proyecto de ley en la Comisión Séptima: “Quizá podamos aprobar en primer debate una reforma consensuada que garantice que el dinero de los colombianos se convierta en ahorro y no en gasto público, porque eso sí significaría desproteger a toda la población que está invirtiendo y cotizando, y en el futuro no tendría nadie que responda por ellos”, afirmó.

Asimismo, dijo que hacia el 25 de mayo puede ser aprobada en segundo debate, de cuatro, la reforma pensional. Igualmente, abrió la puerta a que los otros dos debates se puedan dar en sesiones extras, de lo contrario se darían en la siguiente legislatura el otro semestre.

Barreras también alertó por los tiempos de la reforma de salud que se encuentra estancada ante la negativa de los partidos políticos. La próxima semana se debatirá primero el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que ya se encuentra avanzado, sobre la reforma de salud, mientras que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se instala en el cargo y conversa con las distintas bancadas para lograr la concertación.

Desde ya, el presidente del Senado abrió la puerta a convocar a sesiones extras. - Foto: Guillermo Torres /Semana

El presidente del Senado ha venido alertando del poco tiempo que tienen para aprobar la ambiciosa agenda legislativa del presidente Gustavo Petro en el Congreso, especialmente lo que tiene que ver con proyectos de carácter social.

Uno de los temas que deberá tener en cuenta el Gobierno es la posición que puedan tener los partidos tradicionales de la coalición y verificar que tengan las mayorías.