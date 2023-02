“Rodolfo Hernández también me dijo que Petro y la Alianza Verde lo apoyarían a la gobernación de Santander”: Jefferson Vega

En menos de una semana, dos testimonios de personas cercanas al ingeniero Rodolfo Hernández apuntan a que él les aseguró que contaba con el respaldo político del presidente Gustavo Petro- su competidor político en las elecciones presidenciales- para aspirar a la Gobernación de Santander.

El primero fue el dirigente político Emiro Arias y ahora, Jefferson Vega, el esposo de la reconocida exdiputada Ángela Hernández, quien falleció producto de un cáncer.

En diálogo con SEMANA, Vega fue preciso. Dijo que el viernes 3 de febrero en horas de la tarde acudió al edificio donde funciona la constructora del ingeniero Rodolfo Hernández en Bucaramanga y dialogó con el excandidato presidencial sobre su futuro político.

“Hace ocho meses tuve una pena muy grande. Se murió Ángela Hernández, mi esposa, ella fue candidata a la Gobernación de Santander hace cuatro años. Yo he estado todo este tiempo en mi duelo, aislado, pero decidí volver a salir a encontrarme con los amigos. En el departamento tenemos mucha gente conocida, obviamente Rodolfo es un actor importantísimo. Ángela le tuvo mucho cariño, yo también. Él estuvo muy pendiente de ella en la enfermedad”, narró.

Según Vega, llegó hasta la oficina de Rodolfo Hernández y le llevó un aguacate.

En medio de la conversación, “yo le pregunté qué iba a hacer en política y él me respondió que había la posibilidad de aspirar a la Gobernación de Santander por el movimiento de él y quizás con una alianza, una alianza entre sectores que están en el poder, como la Alianza Verde y el Pacto Histórico”.

El excandidato presidencial- según Vega- le aclaró que no sabía si cumplirían el acuerdo, pero “que era una posibilidad ir por ahí”.

Vega - quien aclaró que en la conversación notó al ingeniero tranquilo, seguro y muy lúcido-, destacó que la afirmación de Rodolfo Hernández en Santander “no es un secreto de Estado porque en muchos sectores ya conocían eso. Yo lo había oído como un rumor, pero él lo confirmó, lo dijo sin que fuera un secreto. Me dijo que iba a salir más adelante a hacer su campaña, que eso era lo que se había acordado con esos sectores, que él iba a ser candidato a la Gobernación y los avales de las alcaldías en el área metropolitana los ponían los partidos y él apoyaba lo que ellos definieran en cuanto a los avales”.

El santandereano contó la historia aclarando que le tiene aprecio y respeto a Rodolfo Hernández. De hecho, votó por él en las elecciones presidenciales.

“Quizás no quedé tan sorprendido cuando escuché al ingeniero porque ya había escuchado un rumor. Simplemente lo corroboré. Han tratado de dar a entender que la política es dinámica, pero este dinamismo es muy grande. La gente en la calle puede sentirse desconcertada”, expresó.

Al finalizar el encuentro, Rodolfo Hernández aconsejó a Jefferson Vega: “Mijo, en política hay que entrar con fuerza, no hay que mostrar debilidad”, le dijo.

“Yo salí de la reunión y me preguntó un periodista local qué era lo que habíamos hablado con el ingeniero. Le conté y me llamó Emiro Arias, a quien le filtraron un audio, y me dijo que Rodolfo le había dicho lo mismo a él”, informó.

Además de Vega, esta semana se filtró un audio del líder santandereano Emiro Arias, quien le aseguró a un abogado de la Colombia Humana, a través de un mensaje de WhatsApp, que Rodolfo Hernández le había dicho “que la decisión de Gustavo Petro era que el candidato a la Gobernación de Santander fuera él”.