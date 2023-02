“La decisión de Petro es que el candidato a gobernación de Santander es Rodolfo Hernández; el ingeniero me lo contó”: Emiro Arias

Emiro Arias es un dirigente político de Santander, un líder que participará en las elecciones regionales de su departamento, aunque no tiene claro si a la Alcaldía de Bucaramanga o la gobernación de Santander.

Este lunes 6 de febrero fue polémico porque en las redes sociales se filtró un controvertido audio donde se escucha su voz conversando con un hombre de nombre Antonio, a quien le asegura que el excandidato presidencial Rodolfo Hernández le había confirmado que él era el candidato de Gustavo Petro a la Gobernación de Santander.

“Antonio, buenos días, gracias por estar pendiente. Lo primero que le quiero decir es que quienes tienen que resolver el tema son ustedes, la decisión de Petro es que el candidato a la gobernación de Santander por el Pacto Histórico es Rodolfo Hernández. Ustedes tienen que resolver eso, yo no, yo a eso no le jalo. Nada. Cuando resuelvan eso hablamos porque me imagino que a ustedes les corresponde por disciplina de partido acatar las decisiones de Petro en la Colombia Humana porque esa es la decisión acordada con Rodolfo. Estaré pendiente Antonio, muchas gracias”, se escucha a Arias en uno de los audios.

El día de hoy filtró un audio donde @EmiroAriasBueno , excandidato al senado por el movimiento Fuerza Ciudadana, afirma que el candidato de Petro a la gobernación de Santander es Rodolfo Hernández. Arias expresa en el audio que el mismo Hernández se lo confirmo. pic.twitter.com/V4sO5Mu7Qb — Desigual (@DesigualCol) February 6, 2023

A renglón seguido, Arias, también excandidato al Senado por Fuerza Ciudadana, añadió: “No solamente eso, gana y manda para la mierda a todo el mundo, conociendo a Rodolfo (Hernández) cómo es, hace después lo que se le da la gana, pero bueno, esa es la decisión. Eso me lo contó Rodolfo, que se habían reunido tres veces con Gustavo Petro y que ya habían hecho el acuerdo que él fuera el candidato del Pacto Histórico a la gobernación de Santander”.

Rodolfo Hernández no ha respondido sobre el polémico audio que lo relaciona con Gustavo Petro. - Foto: Prensa Rodolfo Hernández.

SEMANA conoció que la voz sí es la del líder político Emiro Arias y, según personas cercanas a él, se reunió con Rodolfo Hernández hace 15 días en Bucaramanga y de ahí habría salido su versión sobre las supuestas intenciones políticas del ingeniero santandereano.

Rodolfo Hernández aún no decide si aspirará a la Alcaldía de Bucaramanga, Bogotá o la Gobernación de Santander. - Foto: Guillermo Torres

Sin embargo, con quien Emiro Arias habló es con un hombre llamado Antonio, abogado de la Colombia Humana- el partido político que fundó el hoy presidente Gustavo Petro-, quién le preguntó si aspiraría a la Alcaldía de Bucaramanga o la Gobernación de Santander y por qué partido político. Ambos se escribieron vía telefónica el fin de semana pasado y la respuesta de Arias, a través de un mensaje de WhatsApp, fue filtrada a la prensa.

El mensaje dejó un sinsabor entre el grueso de electores de Rodolfo Hernández que especularon, a través de las redes sociales, que el ingeniero santandereano sí era cercano a Gustavo Petro y, por eso, no hizo un mayor esfuerzo para ganar las elecciones presidenciales en la etapa final de la contienda electoral.

¿Gustavo Petro y Rodolfo Hernández qué tan amigos políticos son? - Foto: Twitter @petrogustavo

Hasta la tarde de este lunes 6 de febrero, Rodolfo Hernández no se había pronunciado frente al tema. Ni siquiera había desmentido la versión de Emiro Arias, aunque desde la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido político del millonario constructor, insisten en que él está esperando que el Consejo Nacional Electoral defina la suerte de su partido para decidir si aspira a la gobernación de Santander o la Alcaldía de Bucaramanga o, eventualmente, convertirse en el posible sucesor de Claudia López en Bogotá. De alianzas con Petro nadie habla.

Aunque la principal meta del ingeniero es la gobernación de Santander porque vive en Bucaramanga, el escenario jurídico no es tan sencillo porque sus investigaciones terminarían nuevamente en manos de la Corte Suprema, que recientemente aceleró el curso de sus procesos penales cuando él fue senador de la oposición.