Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, ¿de qué hablaron en su reunión?

En la tarde de este martes 28 de junio se llevó a cabo una reunión entre el excandidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, y el presidente electo, Gustavo Petro, en donde se tocaron temas importantes para los colombianos de cara al nuevo gobierno entrante el próximo 7 de agosto.

Gustavo Petro ha venido trabajando en concertar un Acuerdo Nacional que le garantice y le ayude a crear una gobernabilidad donde pueda cumplir las promesas de campaña. En ese sentido, y bajo esa premisa, el encuentro entre excontendientes por la Presidencia de Colombia se desarrolló con el fin de unir fuerzas para impulsar a quienes han sufrido el abandono del Estado.

Mientras se pensaba que Hernández iba a hacer oposición a Petro desde el Senado, el ingeniero sorprendió con afirmar que no iría en contravía del nuevo presidente.

En el encuentro, Hernández reafirmó su compromiso con Petro para formar un Acuerdo Nacional que conduzca a un cambio real en Colombia, indicó la bancada del ingeniero por medio de un comunicado.

En la misiva señalaron que ambos revisaron “sus semejanzas y diferencias, con el propósito de avanzar en políticas que impulsen la construcción del país”, un factor de suma importancia dentro del plan de gobierno que tenía Rodolfo Hernández.

Asimismo, dentro del texto indican que “Hernández ratificó que su único compromiso es con quienes han sufrido el abandono del Estado, razón por la que apoyará cualquier iniciativa que beneficie a todos los colombianos, principalmente a los más pobres”, concluye el comunicado.

Esta reunión celebrada entre ambos excandidatos se da en el marco de los diferentes encuentros que el presidente electo ha realizado una vez ganó en la segunda vuelta presidencial, donde se comprometió a unir el país en diálogo. Frente a ello, una de las reuniones que más ha llamado la atención dentro de esta agenda de Petro fue con el expresidente Álvaro Uribe, quien aceptó el encuentro con el mandatario entrante.

Petro y Uribe

Gustavo Petro, presidente electo, le agradeció al expresidente Álvaro Uribe Vélez por haber aceptado la invitación a participar del llamado gran Acuerdo Nacional, instancia en la que se busca el diálogo entre diversas fuerzas políticas, sociales y económicas.

“Bienvenidos a la era del diálogo, que es la base de toda humanidad. Agradezco la respuesta positiva del expresidente Uribe y estoy seguro que Colombia agradecerá el que encontremos puntos comunes para una patria común”, trinó el presidente electo.

En el discurso tras la entrega de su credencial como presidente electo, Petro invitó al expresidente, su principal rival en política, a dialogar.

“He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país. Pero es simbólicamente porque, adicionalmente, lo que queremos es que en realidad millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Diálogo vinculante, es decir, no es diálogo simplemente por hablar, es diálogo para tomar decisiones”, dijo en un aparte.

Quien también invitó al expresidente a dialogar fue Armando Benedetti, mano derecha de Gustavo Petro, quien sostuvo que el primero con el que se tenía que hablar, en el marco del Acuerdo Nacional, era Álvaro Uribe.

“En desarrollo del Acuerdo Nacional, creería que con el primero que hay que hablar es con Álvaro Uribe. ¿Por qué? Él ha ganado ocho de las once elecciones, es el político más importante del país de los últimos 20 años. Además, es un líder innato y tiene ascendencia sobre otros líderes. Yo creo que hay que hablar con Uribe, también con el ingeniero Rodolfo Hernández, con Federico Gutiérrez, invitarlos a un diálogo para ponernos de acuerdo en temas fundamentales que tienen que ver con la reforma agraria, una reforma tributaria, la justicia social, la transición energética”, dijo el senador en entrevista con SEMANA.

Frente a estas invitaciones, en un pronunciamiento inesperado, el exmandatario dijo que representará al Centro Democrático en el diálogo que propone el presidente electo.

“Agradezco la invitación del presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”, trinó el expresidente.